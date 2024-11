Sidney Crosby viskas NHL-is karjääri 600. värava

Nimelt viskas Crosby võõrustajate ainsa värava, mis oli ühtlasi tema karjääri 600. värav NHL-is. Kõigi aegade väravaküttide edetabelis on ta 21. kohal, vaid ühe värava kaugusel soomlasest Jari Kurrist. Tegevmängijaist on Crosby teine, temast eespool on Aleksandr Ovetškin, kes on 868 väravaga teine. Esikohal on väravaküttide arvestuses Wayne Gretzky 894 väravaga.

Utah ridades viskas Dylan Guenther kaks väravat ja sai kirja ka ühe söödu. Lisaks skoorisid Utah eest Jack McBain, Mihhail Sergatšjov, Nick Bjugstad ja Alexander Kerfoot. Utah väravavaht Karel Vejmelka tõrjus 27 pealeviset, Pittsburghi puurilukk Alex Nedeljkovic sai kirja 24 tõrjet.

Tulemused:

Philadelphia – Chicago 3:2

Los Angeles – Seattle 2:1

Calgary – Minnesota 4:3 kv.

Florida – Colorado 4:7

Nashville – Winnipeg 4:1

Columbus – Carolina 5:4 kv.

Detroit – Boston 1:2

Montreal – Las Vegas 2:6

Ottawa – Vancouver 3:4

Pittsburgh – Utah 1:6

Tampa Bay – Dallas 2:4

Washington – New Jersey 2:3

NY Islanders – St. Louis 3:1

San Jose – Buffalo 2:4

Edmonton – NY Rangers 6:2