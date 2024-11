Neli väravat löönud Levadia jättis Flora viimase vooru eel raskesse seisu

Esimene kolmveerandtund möödus ilma heade võimalusteta, juhtuma hakkas alles lisaminutitel, mida anti mõlema meeskonna fännide poolt lastud rakettide tõttu lausa üheksa. 45+6. minutil viis Richie Musaba Evert Grünvaldi tõrje järel Levadia ette, kolm minutit hiljem viigistas Daniil Kuraksin avapoolaja viimase, kauni löögiga.

Ilma tõttu väga kehvas seisus rahvusstaadionil peetud mängus löödi teisel poolajal neli väravat. Viis minutit pärast palli mängu panemist lükkas Brent Lepistu peaga võrku Henri Järvelaiu nurgalöögi, omakorda veerand tundi hiljem saatis Järvelaid ise palli 20 meetrilt Grünvaldi selja taha ja viis Levadia 3:1 juhtima.

Mihhail Kolobov pettis 83. minutil karistusalas Vladislav Kreida hea söödu järel osavalt Levadia kaitsja murule ning vähendas posti kõrvale suunatud löögiga Flora kaotusseisu minimaalseks, aga meister Levadia vormistas minut enne normaalaja lõppu Mousta Bahi värava toel lõppskoori.

Paide Linnameeskond alistas Nõmme Unitedi Sportland Arenal 4:0. Kaks väravat lõi teise poolaja keskel Abdoulie Ceesay, avavärava autoriks oli 17. minutil Predrag Medic ning lõppskoori vormistas üleminutite penaltist Patrik Kristal.

Samal ajal toimunud mängus jäi Tartu Tammeka koduväljakul Pierre Kabore kahe värava järel 34. minutiks 1:2 kaotusseisu, viis minutit hiljem viigistas seisu Ahmed Basher ning kaks minutit pärast teise poolaja algust viis Tristan Koskor võõrustajad juba ette. Meeskonnad lahkusid väljakult aga ühe punktiga, sest Zakaria Beglarišvili realiseeris 90+3. minutil penalti. Tammeka avavärava autoriks oli Ezekiel Tanimowo.

Levadia on 35 mänguga kogunud 87 punkti, nende selja taga läheb viimases voorus kahele ülejäänud Euroopasse viivale kohale põnevaks võitluseks: Paidel ja Nõmme Kaljul on 69, Floral 67 punkti. Sealjuures peab Paide mängima Levadiaga, Kalju seitsmendal kohal oleva Pärnu Vaprusega ning Flora kaheksandal kohal oleva Tallinna Kaleviga.

Enne mängu:

Premium liiga 35. vooru kohtumiseks on Levadia juba meistritiitli kindlustanud, kuid kindlasti loodetakse igirivaali vastu võit võtta. Floral jällegi on veel palju mängus - kohad teisest neljandani pole veel sugugi paigas.

Kaks vooru enne hooaja lõppu on Floral koos 67 punkti ehk kaks vähem kui Nõmme Kaljul, kel on siiski pidada veel vaid üks kohtumine. Samas ähvardab selja tagant ka Paide Linnameeskond.

"Levadiale peab au andma - nad on suutnud sellel aastal endale korralikust metallist tiitli valmis keevitada," kommenteeris Flora abitreener Aiko Orgla enne mängu.

"Hooaja vältel on erinevad klubid suutnud seda kuuel korral kriimustada ja kraapida. Meil on õnnestunud sellesse karikasse kahel korral korralikud mõlgid sisse lüüa ja nüüd pühapäeval soovime ka kolmanda lisada."

"Selleks peame suutma Levadia raudkindla kaitse keevitusest lahti sulatada ja tekkinud aukudest edukalt läbi pugeda," abstraheeris ta.

"Vastase rünnakute peatamiseks peame leidma lahenduse, kuidas nende ründajate jalgadele võimalikult palju roostet suudaksime peale tekitada ning seeläbi neid meie väravast mööda lööma sundida."

Levadia peatreener Curro Torres sõnas, et derbi õhkkond on alati eriline. "Soovime seda nautida maksimumini ja anda meeskonnana ägeda show pealtvaatajatele," lausus hispaanlane. "Muidugi anname endast kõik, et saavutada võit. Saab olema vägev jalgpallipäev."