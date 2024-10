Välismaal resultatiivselt alustanud Kärner: saan täielikult käsipallile keskenduda

19-aastane Kärner siirdus selleks hooajaks SK Tapa ridadest Soome kõrgliiga naiskonda Siuntio IF-i.

"Treeningute arv on sellest aastast kõvasti kasvanud," alustas oma endise treeneri Kerli Jõksi abiga põhjanaabrite klubisse liikunud Kärner. "Suhtumine on harjutustel väga professionaalne, naiskond on mind hästi vastu võtnud ja mulle meeldib, et olen saanud täielikult käsipallile keskenduda."

Siuntio hooaeg pole alanud sugugi roosiliselt – liigas on kaotatud esimesed viis kohtumist keskmiselt kümne väravaga. "Naiskond läbis suvel noorenduskuuri ning sügis on läinud kasvuraskuste karja. Hetkel tundub, et olukord on paranemas, kokkumäng saab järjest jõudu juurde ning hankisime ka mõned täiendused," jätkas viie matšiga 29 tabamust kogunud Kärner.

Eesti naiskond mängib sel nädalal Soomes toimuval maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiril. Esmalt minnakse neljapäeval vastamisi võõrustajatega ning seejärel reedel Iisraeliga. Soome ja Iisrael lähevad omavahel vastamisi laupäeval ning siis saab selgeks üks naiskond, kes sellest alagrupist järgmisesse vooru edasi pääseb.

"Kuigi esimene trenn vajas natukene taas koondisega olles harjumist, siis nüüdseks oleme juba ree peale saanud ja siit on hea edasi minna," märkis Kärner. "Iisraeli kohta on infot vähem, aga soomlastel on väga võimas tagaliin, tugev joonemängija ja hea, aktiivne kaitsemäng."

Maailmameistrivõistlused toimuvad järgmise aasta novembris ja detsembris Hollandis ja Saksamaal. Lisaks korraldajatele on otse finaalturniirile pääsenud valitsev meister Prantsusmaa. Kolm naiskonda lunastavad pääsme järgmistel Euroopa meistrivõistlustel.

Naiste koondise mängud Soomes, Karjaa Spordihallis toimuvas MM-valiktsüklis:

24.10 18:00 Eesti - Soome

25.10 18:00 Iisrael - Eesti

(26.10 16:00 Soome - Iisrael)