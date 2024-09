Flora leidis üleminutitel võiduvärava, Trans alistas kindlalt Nõmme Unitedi

Floral oli hea võimalus enam kui 700 pealtvaataja ees juhtima minna juba 35. minutil, kuid Tammeka väravavaht Richard Aland tõrjus Vladislav Kreida penalti. Riietusruumidesse mindi siiski Flora eduseisul, sest Sergei Zenjov oli poolaja ainsal üleminutil õigel ajal õiges kohas ning sai palli väravajoonelt võrku toksata.

Tammekal õnnestus 54. minutil omakorda viigistada, kui Herman Pedmanson Flora kaitseliini taha pääses ning palli Evert Grünvaldi selja taha saatis.

Floral oli võiduväravat otsides mitu head võimalust, kuid Tammeka kaitse ning puurilukk Aland püsisid tugevalt ees ning ei lubanud kodumeeskonnal realiseerida.

Võiduvärav aga lõpuks ikkagi sündis, kui pall kohtumise kolmandal üleminutil Tammeka kasti püsima jäi. Vladislav Kreidal õnnestus see lõpuks rinnaga maha võtta ning ennast löögile mängida, andes tabamusega Florale üleminutitel 2:1 võidu.

Enne seda olid Männiku staadionil vastamisi läinud JK Narva Trans ning FC Nõmme United, kuid narvakatel suuri takistusi ei olnud. Taaniel Usta alustas väravatega juba kaheksandal minutil, Sergo Kuhhianidze lisas 32. minutil teise. Leonardo Rolon kolmekordistas 62. minutil Transi edu ja Kacper Kopczak pani 88. minutil võidule hüüumärgi, andes Narvale kindla 4:0 võidu.

Liigaliider Tallinna FCI Levadia jätkab kindla eduga ning on 27 vooruga kogunud 67 punkti, kuid Flora ja Nõmme Kalju FC on teise koha heitluses mõlemad kogunud 55 punkti. Kalju on väravate vahe tõttu teisel tabelireal, kuid kaugele ei jää ka Paide Linnameeskond, kes on 53 punktiga neljandal kohal.

Viigipunkti teeninud Tammeka ja Trans on mõlemad kogunud 32 punkti, kuid väravate vahe tõttu on Tartu klubi viies ja Narva sats kuues. JK Tallinna Kalev on 28 punktiga seitsmes, Pärnu JK Vaprus 25 punktiga kaheksas ning sama palju punkte kogunud FC Kuressaare on üheksas. FC Nõmme United on 14 punktiga viimasel kohal.