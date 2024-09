Kuressaare lõpetas Nõmme Unitedi vastu kolmemängulise kaotusteseeria

Koduses jalgpalli kõrgliigas viimased kolm kohtumist kaotanud saarlased ning liiga punane latern mängisid väravateta avapoolaja, kuid 47. minutil sai Gleb Pevtsov jala valgeks ning viis Kuressaare juhtima. 60. minutil kahekordistas Mattias Männilaan saarlaste edu, kuid Facundo Stefanazzi tõi kuus minutit hiljem Nõmme Unitedi taas värava kaugusele.

75. minutil taastas Kuressaare edu, kuid Märten Pajunurm realiseeris penalti ning Kristofer Robin Grün pani võidule üleminutitel punkti, andes Kuressaarele kindla 4:1 võidu.

Liigatabeli tipus on 73 punkti kogunud Tallinna FCI Levadial Nõmme Kalju FC (61 p) ees lausa 12-punktiline edu, Kaljust kuue punkti kaugusele jääb Tallinna FC Flora (55 p), Florast omakorda kahe punkti kaugusel on Paide Linnameeskond (53 p). JK Narva Trans on 35 silmaga viies, Tartu JK Tammeka 32 punktiga kuues.

30 mänguvooruga 28 punkti kogunud Kuressaare jätkab liigatabelis seitsmendal real, edestades JK Tallinna Kalevit vaid väravate vahega. Pärnu JK Vaprus on 25 punktiga eelviimasel kohal, kümnendal real jätkab 14 silma kogunud Nõmme United.

Premium liiga jätkub pühapäeval, kui peetakse kolm kohtumist. FC Flora kohtub päeva esimeses mängus Pärnu Vaprusega, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.20.