Viik eksperimentaalsest kaitseliinist: lõpptulemuse järgi saime hästi hakkama

Flora peatreener Taavi Viik tõdes kohtumise järel ERR-ile, et avapoolajal jäädi mängupildi poolest külalistele alla, kuid sellele vaatamata pandi oma paremus jõuga maksma.

"Esimesel poolajal ei olnud tegelikult üldse hea mängupilt. Eksisime väga palju rünnaku ülesehituses ja ka kaitsefaasis positsiooniliselt. Aga kaks head individuaalset sooritust tõid meile väravad, mis kindlasti muutsid mängu meie jaoks kergemaks."

Viik usaldas vigastuste ja kaartide tõttu keskkaitsesse 18-aastase Robert Veeringu ja 17-aastase Oscar Pihela, neist viimane kuulus esmakordselt Premium liigas algkoosseisu. Vasakkaitses sai võimaluse tavapäraselt poolkaitses tegutsev Markus Soomets.

"Nagu eelmises mängus nii ka täna mängisid need, kellel polnud kaarte ja kes olid terved. Selline hetkel meil see seis on ja lõpptulemuse järgi saime hästi hakkama. Eks kaitsjad peavad väikese pai tegema [Flora väravavaht Evert] Gründvaldile, kes tõrjus penalti. Lõppkokkuvõttes jään nendega rahule. Avapoolajal oli näha, et oli raske, aga lõpuks saime kaitses okeilt hakkama," lisas Viik.

Vapruse peatreener Igor Prins märkis, et lõpptulemus ei peegeldanud mängupilti. "Mängisime kaks erinevat poolaega. Avapoolaeg oli üks hooaja parimaid. Ma ei pea silmas väravaid, mis meile löödi, aga iseenesest oli meil mõnus mängurütm. Eks olukordade lõpetamisega on meil läbi hooaja raskusi olnud. Teisel poolajal see värav, mis kohe löödi, tõmbas meil hoo nii maha, et võttis omajagu aega, et poisid jalad uuesti käima saaksid. Sellest on kahju, aga paraku on meil läbi hooaja niimoodi olnud, et me ei suuda kahte võrdset poolaega mängida."

Mängu parimaks valitud Flora puurivaht Grünvald ütles, et aimas eelnevalt, kuhu Vapruse ründaja Ronaldo Tiismaa penalti suunab. "Muru oli penaltipunkti juures väga pehme ja ma mõtlesin, et ta [Tiismaa] ei hakka teisele poole lööma, sest siis on liiga suur oht, et löögi hetkel libiseb. Seega mõtlesin, et ta lööb kas keskele või sinna, kuhu ma hüppasin. Eelmisel aastal lõi ta mulle sinna, kuhu hüppasin, nii et mõtlesin, et hüppan uuesti samale poole ja õnneks ta lõigi sinna."

Järgmisel nädalavahetusel sõidab Flora külla Nõmme Unitedile ning Vaprus võõrustab kodumurul FC Kuressaaret.