Narva hokimeeskond alustas kodust eurosarja turniiri kaotusega

Gruppi kuulub neli meeskonda. Narva pidi avakohtumises tunnistama Hispaania meistri Jaca 5:1 paremust. Teises mängus alistas Leedu meisterklubi Elektrenai Energija 5:0 tulemusega Reykjavikist pärit Islandi meistermeeskonna. Turniir kestab Narva jäähallis pühapäevani. Teise ringi pääseb vaid alagrupi võitja. Koosseisu tugevdanud Eesti meister tegi peatreeneri hinnangul turniiriks hea ettevalmistuse.

"Selle meeskonnaga pole me selliseid turniire mänginud, aga ma olen kunagi seda juba kogenud. Arvan, et meil on praegu tugev meeskond," sõnas Narva juhendaja Ilja Ilinin.

"Suvel tegime hea hooajaeelse ettevamistuse nii jääl kui ka maal. Meie jaoks valati varakult jää. Arvan, et oleme valmis, aga eks me näe. Nagu öeldakse, mäng näitab," lisas ta.