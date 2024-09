Rekordi lävel Frolov: rekordiga jätan enda elutööst mingi märgi maha

36-aastane Frolov on praeguseks kohalikus meistriliigas mänginud 517 mängu, millega ta jagab kõigi aegade arvestuses esikohta Andrei Kalimulliniga.

"Sportlasena tahad ikka igas asjas esimene olla. Kui saan rekordi enda nimele, siis jätan enda elutööst mingi märgi maha. Järelikult olen hästi ja palju teinud. Olen ise ka sattunud mänge ja mänguminuteid vaatama ja see hulk tundub tõesti üüratu, aga eks neid aastaid ja aega on sellele kõvasti läinud," rääkis Frolov "Terevisioonis".

Paide kapten on varem öelnud, et soovib 600 meistriliiga mänguni jõuda. "See võiks järgmine suur number olla. Jalgpallis ja spordis kunagi ei tea, kuidas asjad võivad minna, aga selle võiks väikeseks eesmärgiks võtta," sõnas Frolov. "Vanus tuleb peale ja minu karjäär hakkab pigem lõppema, kuid mul on piisavalt isu, et veel aasta-kaks mängida. Ma ei ole jalgpallist ära tüdinenud."

Tallinna Flora noortesüsteemist sirgunud Frolov tegi oma meistriliiga debüüdi 2005. aastal ning on aastate jooksul kandnud ka Valga Warriori ja Viljandi Tuleviku ning praegu Paide Linnameeskonna värve.

"2005. aastal sain noore mängijana hooaja lõpus kahes kohtumises Flora eest mängida. Sealt edasi jätkus minu teekond Warrioris ja Tulevikus. Hüpe Flora esindusmeeskonda sündis Tuleviku ridades, kus ma poolteist aastat mängisin. Seal mind märgati ja 2009. aasta suvel liitusin Floraga, kus oli võrdlemisi edukas periood ja seejärel liikusin edasi Paidesse."

Mida peab ta oma karjääri tipphetkedeks? "Paide eest mängides kindlasti Tipneri karika võitmine [2022. aastal], sest enne seda polnud Paide ühtegi tiitlit võitnud. See oli meile esimeseks. Varasemast on kindlasti väga magusad kolm Eesti meistritiitlit, mis ma Floraga võitsin."

Frolov tõdes, et oleks tahtnud võimalusel ka mõnes välisklubis mängida. "Eks mul olid omad sihid ja tahtsin välismaale jõuda, aga ei õnnestunud. Floras olin kindel põhimees, aga polnud ühtegi pakkumist. Kui sealt lahkusin, siis oli taas mõte välismaale minna, aga elu ja pere tulid peale ja seal oli ka minu enda tunnetus, et pole mõtet liigseid riske võtta. Sealt edasi rohkem võimalusi välismaale minna ei tekkinud. Samas usun, et minusuguseid mängijaid on Premium liigasse väga vaja, et liiga tase areneks."

Paide hoiab üheksa vooru enne hooaja lõppu liigatabelis neljandat kohta, jäädes lähimast konkurendist Florast kahe punkti kaugusele. "Hooaja algus oli meie jaoks pettumust valmistav, aga suve jooksul saime end käima ja vahepeal teenisime kuus võitu järjest. Paar päeva tagasi tuli väike tagasilöök, aga selliseid asjad tulevad jalgpallis ette. Tuleb tugev olla ja sama hooga jätkata, mis meil suvel oli."