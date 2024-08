Derbi parim Zenjov: liigamängudes ei tule midagi kergelt

Flora läks juba kolmandal minutil Zenjovi väravast juhtima, lisas siis 79. minutil teisegi, kuid 87. minutil lõi Mihhail Kolobov omavärava, mis tegi kohtumise viimased minutid pingeliseks. Flora suutis siiski A. Le Coq Arenalt üle 2000 pealtvaataja ees eduseisust kinni hoida ning 2:1 võidu teenida.

"Mulle isiklikult hea tööpäev. Oleme Levadia taga, väga olulised mängud nendega. Peame näitama, et punktide vahe ei ole õige. Nii juhtus, jalgpallis vahel nii juhtub. Peame nendes mängudes näitama, et meil on sisu ja oskame ka mängida," ütles Zenjov pärast mängu.

"Andsime endast kõik. See ongi kerge, kui tuled ja annad endast kõik. Kui on hea päev, siis tuleb kindlasti tulemus," jätkas ta. "Liigamängud on rasked see hooaeg, ei tule midagi kergelt."

Poole hooaja pealt Flora juhendajaks saanud Taavi Viik sai esimest korda Tallinna derbis peatreenerina osaleda ning teenis kohe võidu. Taktikaliselt ei läinud aga asjad nii nagu plaanitud.

"Mingitel perioodidel jäime väga suure surve alla, see ei olnud kindlasti meie plaan. See, mis taktikaliselt puudu jäi, korvasime võitlusvaimu ja pingutusega," sõnas juhendaja. "Ühtegi lihtsat võitu ei tule, see käib derbimängu juurde."

Peatreeneri sõnul annab võit tabeliliidri üle vaimselt juurde. "Näitasime ka euromängudes, et suudame ka tugevate vastaste vastu väga okeilt mängida, nüüd tuli ka tulemus ära. Loodan, et see hooaja lõpule lisab enesekindluse kõigis meis. Me võib-olla ei peaks olema esikohast nii kaugel, kui hetkel oleme," ütles ta.

Äsja lepingupikenduse sõlminud Levadia peatreener Curro Torres õnnitles vastast. "Esimesel poolajal ei mänginud me hästi. Teisel poolajal olime veidi paremad, aga sellest ei piisanud. Õnnitlused Florale, aga need olid vaid kolm punkti," sõnas hispaanlane.