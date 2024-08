Karol Mets: Bundesliga debüüt võib kujuneda väga emotsionaalseks

31-aastane Mets oli möödunud hooajal St. Pauli kaitseliinis kindel põhimees, kui alustas pea kõikides kohtumistes ning aitas meeskonnal Saksamaa esiliiga võitjaks tulla.

Augustikuistes treeningmängudes sai St. Pauli 3:1 jagu Norwich Cityst ja võitis Atalantat 3:0. Vaatamata sellele on Saksamaa kõrgliiga debüüdiks valmistuva Metsa sõnul meeskonnal palju parandamisruumi.

"Tulemused on olnud täitsa okeid, aga mängupildiselt on meil kohti, kus saab väga palju juurde panna. Kohati on olnud ka õnne, sest vastased on jätnud momendi realiseerimata. Üldpildis on tulemused ilusad, aga tööd on veel palju teha. Organisatoorise poole pealt on kõik samasugune, lihtsalt vastased, kelle vastu saame hooaja eel mängida, nad on nüüd kõrgemast klassist."

Kahe hooaja vahel on meeskonna koosseis jäänud suuresti samaks, kuid juunikuus vahetus peatreener. Senine juhendaja Fabian Hürzeler siirdus Inglismaa kõrgliigaklubi Brighton & Hove Albioni peatreeneriks, tema asemele palgati mullu Belgia kõrgliigas Union SG hõbedale vedanud Alexander Blessin. Metsa sõnul on põhiprintsiibid jäänud samaks.

"Eelmise treeneriga mängisime valdavalt lühikeste söötudega kombineerivat jalgpalli. Nüüd mängime natukene lihtsamat jalgpalli, et otsime ründajaid esimesena. Vajadusel kohe pika palliga. Selles mõttes on uue treeneriga lihtsam. Põhiprintsiibid on jäänud samaks, sest eelmisel hooajal kõik toimis ja uus treener on kogenud mees. Ta ei hakka kohe toimivat asja lõhkuma. Põhitõed on samad, lihtsalt palliga mängus on toimunud suured muutused."

Hooajaeelne ettevalmistus on kulgenud Metsa jaoks muretult. "Hetkel on minu roll meeskonnas sama, aga jalgpallis tuleb võtta üks päev korraga. Seni olen saanud kõik trennid kaasa teha, tervis on heas seisus ja vorm on iga treeninguga paremaks läinud. Olen hooajaks valmis."

St. Pauli pole seadnud hooajaks kindlat eesmärki, kuid Mets lubas, et päris niisama siiski kõrgliigasse mängima ei minda. "Eks me oleme endale seda teadlikult öelnud, et ettevalmistus sai läbi ning nüüd on business time. Ma arvan, et see põhiärevus võib tekkida siis, kui esimene vile käib. St. Pauli jaoks on väga pikk aeg möödas, kui viimati Bundesligas mängiti, kuid riietusruumis rahutust ei näe. Meil on kogenud meeskond ja kui mingisugune närvilisus peaks tekkima, siis saame sellest kiiresti üle."

"Kohalist eesmärki me pole püstitanud, aga oleme rääkinud sellest, milline meeskond tahame olla ja milline on St. Pauli nägu. Kujutan ette, et debüütmäng võib kujuneda väga emotsionaalseks. Olen kogu oma karjääri sellise eesmärgi nimel vaeva näinud. Vahepeal oli kõrvalekaldeid, aga lõpuks on see käega väga hästi katsutav. Me kindlasti ei lähe kõrgliigasse lihtsalt mängima ega niisama nautima. Me tahame seal midagi saavutada."

St. Pauli alustab uut hooaega juba sel reedel, kui karikamängus kohtutakse tugevuselt neljandasse liigasse kuuluva Hallescheri meeskonnaga.