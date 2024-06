Flora ei suutnud tabeli viimase vastu viigist enamat

Mihkel Ainsalu ja Joao Pedro väravad viisid Levadia Narvas 39. minutiks 2:0 juhtima, 56. minutil lõi aga Taaniel Usta ühe tagasi ning matši seitsmendal lisaminutil tabas Zakaria Beglarišvili karistuslöök veel ka posti. Levadia pääses siiski 2:1 võiduga ning kindlustas oma esikohta, kuigi ärevaks teeb tabeliliidri see, et vigastuse tõttu pidid väljakult lahkuma nii Heitor kui Michael Schjönning-Larsen.

Floral nii hästi ei läinud: Sergei Zenjovi värav 36. minutil viis tiitlikaitsja küll Männiku staadionil juhtima, aga 74. minutil tõi vahetusest sekkunud Egert Õunapuu tabloole viigi ning selle tulemusega mäng ka lõppes. Floral oli kohtumise jooksul 11 nurgalööki ning Nõmme raamidesse tehti kaheksa pealelööki.

Viienda järjestikuse võidu saanud Levadial on 19 mänguga koos 48 punkti, on Flora on teisena kogunud 36 punkti. Kaks mängu vähem pidanud Nõmme Kalju on 33 punktiga kolmas. Neile järgnevad samuti 19 mängu pidanud Paide ja Tallinna Kalev vastavalt 31 ja 19 punktiga, seejärel Trans (18), Kuressaare (17), Tammeka (17), Pärnu Vaprus (16) ning Nõmme United (11); kõik on pidanud 17 matši.