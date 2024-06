Kalevi väravavaht: me pole praegu piisavalt head, et selles liigas mängida

Kalevi võiduvärava lõi üleminutitel Ats Purje, kes sooritas mitu petet ja saatis siis palli Vapruse väravasse.

Forsmanil oli tihe tööpäev, aga soomlane tunnistas, et nautis mängimist. "See on esimene nädal kolme kuu jooksul, kui saan jälle jalgpalli nautida, sest mul olid terviseprobleemid. Aga see nädal on olnud normaalne ja saan jälle sportlane olla," rõõmustas ta. "See oli okei mäng, palju tööd. Me pole piisavalt head ja väärisime kaotust, aga vahel see sport on selline ja see on hea."

Küsimusele, kui mures ta Kalevi üldseisu pärast on, vastas Forsman: "Väga mures. Me pole praegu piisavalt head, et selles liigas mängida. Paljud asjad peavad muutuma, mitmed mängijad peavad enda taset tõstma ja peame üleminekuaknas uusi mängijaid palkama. Aga seis pole hea, ma ei oska midagi öeldagi. Ma ei saa öelda, et olen võidu üle uhke, sest väärisime täna kaotust. Aga mõnikord jalgpall on selline, et võidad isegi siis, kui sa seda ei vääri."

"Teine poolaeg oli võrdne mäng ja esimene poolaeg oli Pärnu mäng," hindas Kalevi peatreener Daniel Meijel. "Aga jube raske on aru saada. Nii kui mängime halvasti või hoiame taga nulli, võidame mängud. Nii kui mängime ilusat või head jalgpalli, siis me ei võida mänge. Võib-olla me pole siis valmis mängima tipptasemel võistkondadega samasugust jalgpalli, siis karistatakse meid kohe ära."

"Tööd on vaja ja me teeme ka, kõvasti! Aga ei saa mingite asjadega hakkama," lisas ta. "Kindlasti on meil vaja ka mõnda mängijat juurde."

"Oo, jalgpall, sa oled imeline!" ironiseeris Vapruse peatreener Igor Prins. "Lõpus natuke kaotasime keskendumise. Pingutasime, mängisime, tegelikult olukordi oli kõvasti, aga see Soome jurakas tõi kõik need pallid välja. Valus. Valus on muidugi see, et lisaajal saime sellise värava, aga jalgpall ongi selline."