Tallinna Kalev alistas hilisest väravast Pärnu Vapruse

Pärnu Vaprus võõrustas Tallinna Kalevit, mis lõppes 1:0 Tallinna klubi võiduga. 15. minutil oli koduklubil võimalus penaltist juhtima minna, kuid Kauber lõi palli väravahile sisuliselt sülle. Kolmandal üleminutil suutis külalismeeskond Ats Purje väravast juhtima minna ning sellega ka võidu vormistada.

Tartu JK Tammeka võõrustas Premium liiga 17. vooru kohtumises Nõmme Kaljut, mäng lõppes 1:1 viigiga. Esimesena avas skoori 24. minutil Nõmme Kalju, värava autoriks oli Alex Matthias Tamm. Koduvõistkonna poolt tegi 45. minutil skoori Ahmed Adebayo Basher.

FC Kuressaare ja Paide Linnameeskonna mäng lõppes 2:0 Paide võiduga. Esimene värav löödi 16. minutil Dimitri Jepihhin poolt. Teine värav tuli penaltist 90. minutil ning selle autor oli Patrik Kristal.

Edetabeli liidrikohal oleval Levadia ja teisel kohal olev FC Flora mängivad enda 18. vooru kohtumise 4. juulil, mängu kannab üle ETV2. Tallinna Kalev tõusis võiduga Vapruse üle tabelis kaheksandalt kohalt viiendaks, Pärnu klubi jäi peale 17. vooru üheksandale kohale. Tartu Tammeka langes koha võrra ning asub nüüd kaheksandal positsioonil. Nõmme Kalju jätkab kolmandal kohal. Kuressaare asub tabelis seitsmendal positsioonil ning Paide Linnameeskond on hetkel neljas.

Enne mängu:

Mullune pronksimeeskond Kalev on kaotanud neli mängu järjest ning langenud tabelis kaheksandale kohale, sarnaselt neile on 16 punkti kogunud ka tänase mängu võõrustaja Pärnu Vaprus, kes on küll pidanud kaks mängu vähem.

Võidu korral on aga mõlemal võimalik tabelis korralikult tõusta: kolm punkti kergitakse emma-kumma Narva Transi ette viiendale kohale. Mängule on oodata rohkelt publikut, sest suvepealinnas käib praegu noorteturniir Pärnu Summer Cup.

Reedese mängu peakohtunik on Kristo Tohver, abikohtunikud Sten Klaasen ja Sander Saga ning neljas kohtunik Juri Frischer. Videokohtunikena tegutsevad Marko Liiva ja Petteri Schultz.