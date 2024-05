Kombe soovib Soome kõrgliigas mänguaega esimeses või teises viisikus

Kristian Kombe ja Margaret Neering on nimetatud tänavuse aasta Eesti parimateks jäähokimängijateks. Mõlemad pälvisid tunnustuse esimest korda.

21-aastane Neering aitas naiste jäähokikoondisel kodustel kolmanda divisjoni maailmameistrivõistlustel teise koha, mängides resultatiivselt nii Balti liigas kui ka Viljandi hokiklubi eest Eesti meistrivõistlustel.

24-aastane Kombe mängis lõppenud hooajal edukalt Soome esiliigas Mestises, kus oli resultatiivsemate mängijate edetabelis 51 punktiga seitsmes. Esimese divisjoni MM-il viskas Kombe Eesti koondise eest värava ja andis kuus tulemuslikku söötu.

Uuel hooajal hakkab Kombe mängima Soome kõrgliigas Kuopio meeskonnas. "Me just rääkisime ootustetest treeneritega, aga neid veel pole. Võib-olla hooajale lähemal vaatame neid rohkem," lausus ta ERR-ile. "Ma sooviks, et saaks koha esimesse või teise viisikusse. Ja tulemust teha."