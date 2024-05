Noodla suurest kaotusest: kõigil on peeglisse vaatamise koht

"Ega meil täna ei olnud siin tõesti midagi teha. Oleme ausad, kaitset meil ei olnud täna," nentis Eesti koondise peatreener Martin Noodla. "Kui meil olid teatud kokkulepped, kui me väikese riskiga läheme.. paraku natuke nendest kokkulepetest ka kinni ei peetud. Pluss, meil on reaalselt väga õhuke koosseis praegu kaitse mängimiseks. Nuputame siin viimaseid variante, kuidas mingeid asju teha. Ja ega need 23-tunnised ülevalolekud ka ei aita väga jalgu liikuma panna. Proovime välja puhata ja ma usun, et laupäeval on hoopis teine mäng."

Mis oli peamine põhjus, et nii suurelt alla jäime? "Seal on maailma kiireimad vennad vastas, üks-üks olukordades parimad vennad. Ja see meie selline kaitseformatsioon, mida me tavaliselt ei kasutaks, lihtsalt praegu on olukord selline, kus mehed on vigased ja tuleb mängida nendega, kes on," sõnas Noodla, kelle sõnul oli sellest mängust siiski nii mõndagi ka õppida: "Esimene asi on see võitluskehakeel, teine asi on kokkulepetest kinnipidamine. Kolmas asi, kui meil on kokku lepitud, et ei riski igasuguste kohtadega, saame ühe palli kätte, aga kingime selle kohe ära, siis paraku sellel tasemel see asi ei käi nii. Eks siin on kõigil peeglisse vaatamise koht, teeme omad korrektuurid ja vaatame edasi."

Ka koondise kapten Karl Roosna nentis, et probleem oli selles, et kokkulepitud asjadest ei peetud kinni. "Ei olegi ühte põhjust vaja välja tuua, kõik eksisid mingite pisikeste asjade vastu. Tasemevahe, ongi kõik," tõdes ta. "Vaatame video üle, räägime uuesti asjad üle, äkki jõuab kohale. Üritame!"

Kuidas sellest kaotusest üle saada, et koondis ei läheks laupäevasele kordusmängule pea norus? "Õhtu läheb võib-olla ka omavahel tuliseks, peame asjadest rääkima ju. Teinekord ongi vaja võib-olla üksteisele asjad otse välja öelda, aga konstruktiivselt, et sellest midagi ka tulevikuks tolku oleks. Ja alates homsest keskendume juba laupäevasele mängule ja siis peame olema jälle ühtne meeskond."