Levadia naasis Tartus võidureele

Eelmises voorus Pärnu Vaprusele esimesed punktid loovutanud Levadia haaras juhtohjad juba 7. minutil, kui Bourama Fomba lõi nurgalöögist tulnud palli tartlaste võrku.

Vaid kuus minutit hiljem kasvatas Felipe Felicio külaliste eduseisu kaheväravaliseks. Lõppseisu vormistas Richie Musaba kaks minutit enne normaalaja lõppu.

Levadia kirjutas ühe viigi kõrvale kaheksanda võidu ning jätkab tabelis kindla liidrina, olles kogunud 25 punkti. Tammeka jätkab 11 punktiga viiendal tabelireal.

Premium liiga selle nädalavahetuse viimases mängus lähevad pühapäeva õhtupoolikul Narvas omavahel vastamisi kohalik Trans ja Paide Linnameeskond. Liigatabelis on Paide kolmas (15 punkti) ja Trans üheksas (4 p).

Enne mängu:

Tammeka on alustanud hooaega oodatust paremini. Seitsme mänguga on kirjas 11 punkti ja eelmises voorus saadi võõrsil jagu Paide Linnameeskonnast 1:0.

Tiitlipretendent Levadia on alustanud aga staatuse vääriliselt: kaheksa mängu peale on kirjas seitse võitu ja üks viik ning väravatevahe 26:3.

"Levadia on kahtlemata heas hoos ning läbi hooaja head stabiilsust näidanud meeskond," lausus Tammeka treener Marti Pähn. "Meie eesmärk on koduväljakul näidata, et suudama ka liidri vastu teha hea esitluse, olla ühtsed ning teenida punktisaldole lisa."

Ka Levadia juhendaja Curro Torres kiitis vastast. "Tartu Tammeka on meeskond, kes on hetkel väga heas vormis ning mänginud head mängud heade tulemustega," sõnas ta. "Tartu Sepa kunstmurustaadion on raske väljak, kuid soovime Tallinnasse naasta võiduga."

Sel hooajal need meeskonnad veel kohtunud ei ole. Mullu mängiti neli korda Premium liigas ja korra Tipneri karikasarjas. Kolm võitu teenis Levadia, aga kahel korral jäi mäng viiki - seejuures sündisid viigid just Tartus.