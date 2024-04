Levadia loovutas esimest korda punkte

Levadial avanes juba 24. minutil juhtima minna, kuid Ioan Yakovlev lõi 11 meetri trahvilöögi vastu posti. Vaid kolm minutit hiljem teenis Levadia järgmise penalti, mille realiseeris Mihkel Ainsalu.

Vaprus viigistas seisu kohe teise poolaja alguses, kui nurgalöögile järgnenud olukorras sai viie kasti joonelt löögile Kevin Aloe. Ehkki Levadia valdas palli rohkem ja tegi ka rohkem pealelööke, ei suudetud Vapruse kaitset lahti harutada ning tabeliliider pidi sel hooajal esmakordselt väljakult kolme punktita lahkuma.

Levadia lähim jälitaja Paide Linnameeskond pidi kodus tunnistama Tartu Tammeka 1:0 paremust. Tartlaste võiduvärava skooris 47. minutil Ahmed Adebayo Basher.

Tallinna Kalev alistas avapoolaja väravatest Nõmme Unitedi 2:0. Kalev haaras eduseisu juba 2. minutil, mil Vadim Mihhailovi pealelöök lendas Murad Velijevi õnnetust rikošetist Unitedi võrku. Külaliste teise tabamuse eest hoolitses 37. minutil Hugo Palutaja.

Mõlemad meeskonnad lõpetasid kohtumise kümnekesi, sest 74. minutil sai teise kollase kaardi Unitedi ründaja Mõhhailo Plohhotnjuk ning lisaminutitel näidati punast kaarti Kalevi kaitsjale Georg Pangale.

Levadia jätkab tabeli tipus 22 punktiga, edestades Paidet seitsme silmaga. Kolmas on Nõmme Kalju, kes on Levadiast üheksa punkti kaugusel, kuid nõmmekatel on liidrist kaks kohtumist vähem peetud.

Pühapäeval lähevad omavahel vastamisi FC Kuressaare - Narva Trans ning Tallinna Flora - Nõmme Kalju. Kuressaare ja Transi kohtumisest teeb otseülekande ETV2.

Tabeliseis: 1. Levadia 22 punkti, 2. Paide 15 p, 3. Kalju 13 p, 4. Tammeka 11 p, 5. Flora 11 p, 6. Kalev 9 p, 7. Kuressaare 6 p, 8. Vaprus 4 p, 9. United 4 p, 10. Trans 4 p.