Tammeka juhendaja: täna võtsime natuke rohkem riske

Mängu parimaks valiti Levadia ründaja ja kohtumise teise värava autor Felipe Felicio. "Raske mäng oli. Teame väga hästi, kui palju kvaliteeti Tammekal on, aga samas teame ka kui tugevad me ise oleme. Peame samamoodi jätkama," sõnas brasiillasest ründaja.

Tammekale oma hooaja seitsmenda värava löönud Felicio jagab parimate väravaküttide arvestuses esikohta koos Robi Saarma (Paide Linnameeskond) ja Alex Matthias Tammega (Nõmme Kalju).

"Minu hooaeg on seni hämmastav olnud. Eelmisel hooajal sain kolmel korral vigastada, tahtsin tänavu tagasi tulla ja kõigile näidata, kui hästi ma siin hakkama saan. Pean sama hooga jätkama," lisas Felicio.

Tartu Tammeka peatreener Marti Pähn tunnistas, et otsustavaks said mängu esimesed minutid. "Kokkuvõttes pole vahet, kas tuli 0:2 või 0:3 kaotus. Eks me võtsime täna natuke rohkem riske ja vahepeal niimoodi lähebki."

"Kaks esimest väravat jäid kahjuks individuaalse eksimuse taha," jätkas Tammeka juhendaja. "Positiivne oli see, et pärast 0:2 kaotusseisu jäämist suutsime mängus püsida ja võimalusi tekitada. Me ei murdunud. See kolmas värav, nagu ma juba ütlesin, kui võtad riske, siis selliseid asju võib juhtuda. Need kaks kiiret väravat otsustasid tänase mängu. Kuna me ei suutnud ühte väravat tagasi lüüa, siis oli Levadia jaoks enam-vähem turvaline mäng."

Levadia loots Curro Torres jäi enda hoolealuste esitusega rahule. "Ma arvan, et minu meeskond tegi väga head tööd. Õiglane tulemus, aga ma usun, et suudame veel rohkem väravaid lüüa."

Levadia järgmine kohtumine leiab aset kolmapäeval, 1. mail, kui võõrustatakse Paide Linnameeskonda. Tammeka on uuesti võistlustules tuleval reedel, kui võõrsil kohtutakse Nõmme Kaljuga.