Hurt: ei oodanud hooaja eel, et peame nii palju vähemuses mängima

Kristo Hussari ilus soolovärav viis Flora juba teisel minutil juhtima, aga pool tundi kestnud mängu järel sai keskkaitsja Mihhail Kolobov käega mängimise eest punase kaardi, Robi Saarma realiseeris järgnenud penalti, Karl Mööl viis enne vaheajale minekut Paide juhtima ja matši üleminutitel vormistas lõppskoori taas Saarma.

"Alustasime teravalt, aga pärast seda meie jõud rauges. Vastane leidis meie kasti lähedal ruumi üles, muutusime hooletuks. Rumal punane kaart, sealt edasi oli juba keeruline," rääkis ERR-ile Flora peatreener Norbert Hurt.

Tiitlikaitsja Flora on hooaja esimesest seitsmest liigamängust võitnud kolm, 11 punktiga ollakse tabelis neljandal kohal. Sealjuures on Flora tänavu juba kolm korda pidanud mängu lõpetama kümnekesi. "Raske oli hinnata, milliseks hooaja algus olema saab. Teadsime, et kindlasti ei tule see lihtne, aga et nii palju oleme pidanud vähemuses mängima, seda kindlasti ei oodanud," sõnas Hurt.

"Olen meeskonna üle väga uhke, see, kuidas nad pärast pühapäevast kaotust nüüd vastuse andsid, on suurepärane. Niimoodi tiitlikaitsja vastu mängida on fantastiline. Hooaeg läheb aga edasi, peame selle võidu unustama ja keskenduma juba järgmisele mängule," tõdes Paide peatreener Ivan Stojkovic.

Kolmapäevase mängu parimaks nimetati kõigest 16-aastane Patrik Kristal, kes lõi mitmeid võimalusi ja kelle eeltöö viis ka Paide penaltist sündinud viigiväravani. "Oleksin väravat tahtnud, aga see polnud kõige tähtsam - peaasi, et võitsime ja näitasime, et pühapäevane oli eksitus," sõnas noor ründaja.