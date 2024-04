Levadia jätkab koduliigas veatult

Levadia lõi mõlemal poolajal ühe värava, kui 26. minutil avas Michael Schjönning-Larseni söödu järel skoori Felipe Felicio, viis minutit pärast teise poolaja algust viis Levadia 2:0 juhtima Richie Musaba. Rohkem Levadia väravaid ei löönud, kuigi tunnipikkuse mängu järel lõi Joao Pedro 17 meetrilt karistuslöögi latti.

Päeva avamängus alistas FC Kuressaare võõrsil 2:1 Tartu Tammeka, mullune pronksimeeskond Tallinna Kalev läks Narvas sealse Transi vastu kaks korda juhtima, aga pidi lõpuks leppima 2:2 viigiga. Kõik väravad löödi teisel poolajal: esmalt realiseeris Aleksander Švedovski 58. minutil penalti ja 70. minutil viigistas Zakaria Beglarišvili, 79. minutil lõi Kalevi teise värava 11 meetri karistuslöögist Onni Suutari ning neli minutit hiljem tagas kodumeeskonnale punkti Irie.

Levadia on sel Premium liiga hooajal võitnud kõik kuus mängu väravate vahega 23:1, pühapäeval omavahel mängivatel Paide Linnameeskonnal ja Nõmme Kaljul on vastavalt 12 ja kümme punkti. Tammeka on kaheksa punktiga neljas, Kuressaarel ja Kalevil on kuus ning Transil ja Nõmme Unitedil neli punkti.