Paide võitis kaotusseisust Florat, Tammeka lõi Narvas viis väravat

Danil Kuraksin viis Flora pea 400 Paide staadionil olnud pealtvaataja ees juba kolmandal minutil juhtima, aga kodumeeskond viigistas 31. minutil Nikita Baranovi tabamuse läbi ning tagas kolm punkti 77. minutil, kui penalti realiseeris Robi Saarma.

Tabeliliider FCI Levadia alistas Sportland Arenal Ken Kallaste 26. ja Michael Schjönning-Larseni 41. minuti tabamuste toel Tallinna Kalevi 2:0, korraliku purustustööga sai hakkama Tartu Tammeka, kes alistas Narva Transi võõrsil 5:0. Kahe värava eest hoolitses Ezekiel Tanimowo, ühe tabamuse said kirja Tanel Tammik, Giacomo Uggeri ja Ahmed Basher. Patrick Genro Veelma andis võistkonnakaaslastele kolm väravasöötu.

Paljude ekspertide poolt hooaja eel tõenäoliseks punaseks laternaks pakutud Tammeka on kolme mänguga kogunud seitse punkti ja on väravate vahega 7:1 kolmandal kohal. Tartu klubi edestavad täiseduga jätkavad Levadia (väravate vahe 14:0) ja Paide (8:2). Pühapäeval võib esikolmikusse sekkuda ka Nõmme Unitediga mängiv Nõmme Kalju, kes on mõlemad seni peetud kohtumised võitnud.

Floral on viiendana neli punkti, Trans on kõik kolm mängu kaotanud väravate vahega 0:14.