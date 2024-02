Eesti iluuisutajad näitasid Abu Dhabis avapäeval taset

Sel nädalavahetusel Abu Dhabis aset leidval iluuisutamisvõistlusel on pärast lühikava nii meeste, naisjuunioride kui naiste arvestuses esikoht eestlase käes.

Aasta alguses EM-il hõbemedali võitnud Aleksandr Selevko teenis laupäeval oma lühikava eest 93,10 punkti ning läheb vabakavale vastu kindlal esikohal. Temaga võistlevad vaid kaks konkurenti, armeenlane Semen Daniliants sai 69,48 punkti ning Hong Kongi võistleja Naoki Ma teenis 43,50 punkti.

Naiste arvestuses on pärast avapäeva esikohal Nataly Langerbaur, kes sai lühikavas 50,53 punkti. Talle järgnevad kolm Kasahstani uisutajat, Sofia Farafonoval on 46,89 punkti ning Anna Levkovetsil on 45,24 punkti.

Ka naisjuunioride seas on esikoht eestlanna käes, sest Marianne Must teenis oma lühikava eest 45,43 punkti. Talle järgnevad Gruusia võistleja Aiša Allahverdijeva 43,26 punktiga ning Kasahstani iluuisutaja Sarbalina Zere 42,73. Neljandal kohal on samuti eestlanna, Diana Erport läheb vabakavale vastu 35,13 punktiga.

Abu Dhabis toimuv võistlus lõpeb Eesti aja järgi pühapäeva lõuna paiku.