Tallinnas toimunud seminaril räägiti kokkuleppemängude takistamisest

Tallinnas toimunud kahepäevase seminari kutsus kokku Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) teavitamaks nii sportlasi kui ka üldsust kokkuleppemängude kasvavast probleemist ja arutleda võimaluste üle, kuidas sellele piiri panna.

"Kuna spordis liikuvad rahad on suured ja nagu siin ka esitluste käigus korduvalt välja toodi, siis Eesti spordile maailmas panustatakse circa 1,4 miljardit eurot," sõnas EADSE juhtivuurija Remo Perli. "Ilmselgelt sellised suured summad toovad kuritegevust lähemale ja kurjategijad on huvitatud sealt oma osa saamast. See kõik dikteerib selle, et see oht on siin suur ja see trend on kasvav."

Oluline osa on ennetustööl, rõhutas ka üks seminari esinejatest, endine Inglise profijalgpallur Moses Swaibu, kes kandis ise kümmekond aastat tagasi vanglakaristust kokkuleppemängudes osalemise eest, kuid tegeleb nüüd aktiivselt teavitustööga.

"Siinne seminar on pannud mind mõistma, kui oluline on võidelda ja takistada eri tüüpi kuritegevuse ja organisatsioonide tegutsemist ning püüda seda kahju võimalikult palju leevendada. Eestis tegutsetakse sellel suunal väga muljetavaldavalt," ütles Swaibu ERR-ile.

Tema sõnul on tulemustega manipuleerimine kahjuks maailma spordis tõusuteel, sest nn digipõlvkond on kergesti kättesaadav ja mõjutustele aldis, eriti just populaarsetel aladel nagu jalgpall.

"Meie kultuuriruumis valitseb praegu vägagi kuulsaks saamise, raha teenimise, superstaariks kasvamise mõtteviis. Oluline on rõhutada, et kõike seda võib saavutada ka seaduslikul teel. Loodan, et minu loost ja selgitustest on kasu, et see puudutab inimesi ja aitab neil õigeid otsuseid langetada," ütles Swaibu.

Eestis on kokkuleppemängudest palju räägitud seoses jalgpalliga, kuid teema on laiemalt levinud. "Kahjuks jah, saan väita, et neid tegevusi ja katseid on tehtud ka teistel meie populaarsetel spordialadel. Ei ole ka nemad puutumata jäänud ja see ei ole ainult jalgpalli probleem, see on ikkagi probleem spordis üldiselt," sõnas Perli.

Samas ütles ta, et alaliitudel on õnneks võimekus probleemidega tegelemiseks ja EADSE-ga suhtlemiseks ning lahenduste otsimiseks.