Noodla käsipallikoondisele loositud vastasest: pigem raske variant

Edasipääs järgmisse ringi selgitatakse kahe mängu kokkuvõttes. Eesti mängib esimese mängu kodus. Võõrsil mängu asukoht on esialgu lahtine.

Käsipallikoondise peatreener Martin Noodla, kas saab öelda, et loosiõnn naeratas meile või pigem kortsutas kulmu, kui tuli loosipotist käsipallikoondisele järgmiseks MM-valikmänguks vastaseks Ukraina?

No eks pigem väga hästi ei läinud nendest variantidest, mis arutasime enne, mis võiks tulla, aga reaalsus oli selline, et nelja vastase seast keegi tuleb ja ega seal lihtsaid variante ei olnud. Aga pigem raske variant.

Mida Ukraina endast kujutab? Eesti on Ukrainaga mänginud küll, aga ammu ja ilmselt on nüüd hoopis uus meeskond, uued taktikad, uued mängumehed ja uued plaanid?

Eks me kõigepealt hakkame üldse siseinfot koguma, esiteks jõuame selleni, kus mäng toimub, kes neil täpselt on kaasatud ja kuidas neil üldse see koondis. Kuna see on nii värske teema, siis eks me hakkame vaikselt tegelema. Hetkel on neil koondiste baasid Saksamaal tegutsenud Düsseldorfi juures... eks me vaatame, vaikselt hakkame infot koguma.

Aga üldjoontes on ju teada, kui tugeva meeskonnaga on tegu? Meist ilmselt natuke tugevam, vähemalt paberi peal?

Jaa, aga selle võrra on meil jälle lihtsam, et ega meil – klišeeliselt – midagi kaotada ei ole. Teeme oma projekti edasi. Meil on teatud suund võetud, millega me tegutseme ja siin vahepeal tuleb meil veel Läti turniir, kus me testime teatud asju. Ja koondiseaken veel jaanuari alguses, kus on väike treeningtsükkel. Märtsikuuks... tegelikult on hooaeg veel nii pikk ees, et vaatame siis lähemale jõudes täpsemalt.

Kui palju sa saad otseselt koondisega tööd teha? Märtsi keskpaigani on neli kuud – mida sa üldse ära teha saad?

Esiteks teeme seda ühiselt, koondis töötab alati koos. Aga meil analüüs Läti mängudest on esimese variandina tehtud, neid asju testime natuke Läti turniiril, nii palju, kui saame kasutada mehi, sest rahvusvahelise süsteemi tõttu oleme võtnud suuna, et me ei kasuta Läti turniiril noortekoondislasi, kes samal ajal mängivad. Ehk natukene on valik teistsugune. Aga üldiselt, kuna see joonis on sama, mida tahame arendada, siis võtame mõned testiülesanded seal Lätis, kus on Eesti, Läti, Leedu, Soome ja siis vaatame sealt samm-sammult edasi kuni märtsikuuni.