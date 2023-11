Noodla MM-valiksarja jätkust: mingit nõrka vastast ei tule

Eesti käsipallikoondis pääses Läti alistamisega maailmameistrivõistluste valiksarjas järgmisesse faasi, mille kodus-võõrsil mängud peetakse märtsikuus. Loosimine toimub peagi ning võimalike vastaste seas on viis selle faasi võitjameeskonda, nende hulgas ka näiteks Soome, lisaks veel Ukraina, Leedu ja Belgia.

"Mida uhkem, seda ägedam, rahval ka tore vaadata. Ega sealt mingit nõrka vastast ei tule, reaalsus on see, et mõni Euroopa sats sealt tuleb ja tõenäoliselt on ta suhteliselt tugev," ütles Noodla ERR-ile.

"Aga tähtis ongi see, et me saame selle eneseusu ja kindluse pealt vaadata seda asja ja uskuda ka veidi tugevamate vastu. Kogu aeg samm-sammult edasi."

Värskelt peatreeneri ametisse asunud Noodla eelistas selles faasis noorenduskuuri. Praegu jääb ta vastuse võlgu, kas sama koosseisuga minnakse edasigi või on ka vanemaid mängijaid taas ridadesse oodata.

"Meil on reaalselt 35 mängijat olemas, kes on selles listis kirjas. Rahvusvaheline list, mis läheb kohe hooaja alguses. Selle seast tuleb valida," kirjeldas Noodla.

"Selles tsüklis oli meil 19 mängijat kaasas. Hooaeg on pikk, igasuguseid asju võib juhtuda, Eestimaal ei ole neid mehi kuskil väga palju peidus. Ehk siis me peamiselt tahaks töötada sellesama satsiga. Mõned võib-olla tulevad juurde."

Koondiseaknaid on aastas ikka viis, seega pole oodata, et enne märtsikuiseid mänge saaks üheskoos rohkelt rassida ja kokkumängu harjutada. Noodla soovib kaht Läti mängu analüüsida ja seejärel hakata järgmisi samme kaaluma

"Jõulude ja uue aasta vahel on meil üks Läti turniir, seal me noortekoondiste teatud süsteemi tõttu päris täiskoosseisuga välja minna ei saa ehk võtame siis kindlasti mõned eesmärgiks pigem teised ülesanded, aga kui vastaste loos on järgmiseks ringiks olemas, saame hakata jälle samm-sammult eesmärke ja tegevusi seadma."