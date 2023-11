Levadia ja Paide viik viis Tallinna Kalevi Euroopasse

Koduses jalgpalli Premium liigas selgitati laupäeval välja lõplik tabeliseis. Tiitlivõiduks kolme punkti vajanud FCI Levadia mängis Paide Linnameeskonnaga 2:2 viiki ning et samal ajal alistas Tallinna Kalev 5:0 Narva Transi, saavutas Flora ja Levadia järel kolmanda koha just Kalev.

Levadia pani vastase mängu alguses surve alla ning jõudis vastase kastis ka esimese tõelise olukorrani, kuid Paide puurilukk Ebrima Jarju sai Michael Schjönning-Larseni löögiga ilusti hakkama. Paide pääses kohtumise seitsmendal minutil paremast äärest jooksma ning Robi Saarma leidis madala sööduga karistusala joonelt Bubacarr Tambedou, kes virutas palli Levadia väravavõrku ja viis Paide juhtima.

Linnameeskond kahekordistas 32. minutil kodupubliku ees edu, kui Levadia väravavaht Karl Andre Vallner pallile vastu jooksis ja värava tühjaks jättis. Pall jõudis lõpuks Siim Lutsuni, kes selle Levadia väravasse virutas.

Levadia jõudis tabloole kohtumise 82. minutil, kui peakohtunik Karl Koppel VAR-iga konsulteerimise järel pealinnaklubile penalti määras. Paide väravavaht Ebrima Jarju ei lasknud küll penaltit enda selja taha, kuid selgus, et gambialane tuli enne lööki joonelt ja Levadia sai teise katse. Joao Pedro realiseeris siis 11 meetri pealt.

Kohtumise lisaminutitel sündis ka viigivärav, kui Levadia vastase karistusala lähedal karistuslöögi sai. Mihkel Ainsalu löök võttis Paide müürist rikošeti ning veeres siis võrku, tuues tabloole 2:2 viigi.

Allesjäänud aja jooksul Levadia aga võiduväravani ei jõudnud ja see tähendab, et Premium liiga tiitlit kaitses Flora. Levadia sai teise koha, nende hiline viigivärav tähendas aga sedagi, et samal ajal Narva Transi 5:0 alistanud Tallinna Kalev pääses kolmandana eurosarja ehk Konverentsiliiga eelringi.

Enne mängu:

Levadia on sel hooajal Premium liigas kogunud 76 punkti ning jääb viimasele mänguvoorule vastu minnes esikohta hoidvast Tallinna FC Florast kahe punkti kaugusele. Kui Flora saab viimases voorus Nõmme Kalju vastu nautida koduväljakueelist, siis Levadia peab võõrsil vastamisi minema tugeva Paide Linnameeskonnaga.

"Meeleolud on arvestades olukorda üsnagi head, saame keskenduda ainult oma asjadele. Loodame Kalju peale, Kaljul on väga hea treener ja väga head mängijad. Kõik on võimalik," tõdes Levadia poolkaitsja Mihkel Ainsalu.

Ainsalu sõnul peitub laupäevane suurim katsumus hoopis mujal. "Paide väljak on iseenesest Eesti mõistes on väga korralik ja nagu rääkisin, et ainuke keeruline asi ongi see, et seal on väga väike riietusruum. Väljas ilm on jube külm ja keha valmispanek selles soojakus on üsnagi keeruline," rääkis ta.

Ka Paidel on viimases voorus palju kaalul, kui nemad heitlevad taas pronksi pärast. Praegu on neil kahepunktiline edu Tallinna Kalevi ees, kes kohtub laupäeval Narva Transiga.

""Praegu on kõik meie endi kätes: kui mängu võidame, on meie jaoks kõik kindel," tõdes Paide kapten Andre Frolov. "Keskendume ainult sellele. Muidugi on ka teised matemaatilised võimalused, teistest mängudest olenev, aga see ei ole meie kontrollida. Meie proovime teha seda, mida meie kontrollime ja seda võimalikult hästi teha. Tugev meeskond, soovivad meistritiitlit võita. Nende kätes muidugi kõik pole, aga kindlasti tuleb väga võitluslik ja tempokas mäng."