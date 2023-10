Kalju leidis seitsmendal lisaminutil Vapruse vastu viigivärava

TNTK jalgpalliväljakul tormistes oludes peetud kohtumises läks aega, et oludega harjuda, kuid kohtumise 39. minutil puudutas Maksim Podholjuzin palli käega ning Vaprusele määrati penalti. Henri Välja realiseeris 11 meetri pealt ning Pärnu klubi läks vaheajale 1:0 eduseisul.

Teisel poolajal sai Kalju mitu võimalust, kõige parem neist oli 60. minutil, mil äsja vahetusest sekkunud Zyen Jones karistuslöögist palli vastu Vapruse latti lõi. Viigiväravani jõuti alles mängu viimastel hetkedel, kui kaitsja Giannis Tsivelekidis seitsmendal lisaminutil standardolukorras peaga löögile sai ning palli Vapruse väravasse suunas.

Kohtumine lõppeski 1:1 viigiga ning kolmanda koha heitluses klubid teenisid viigipunkti. Nii Kalju kui Vaprus on 31 mänguvooruga kogunud 43 punkti, ühe mängu vähem pidanud Paide Linnameeskond on vaid punkti kaugusel. Lisaks on Tallinna Kalev 31 mänguga 41 punkti peal.

Tabelitipus asetseb Tallinna FCI Levadia, kes on 31 mänguga 67 punkti saanud. Teisel kohal on Tallinna FC Flora, kes on ühe vähema mänguga 66 punkti kogunud.

Laupäeval peetakse Premium liigas veel kolm kohtumist, võistlustules on muuseas ka Levadia, Tallinna Kalev ja Flora.