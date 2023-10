Brasiillaste väravad päästsid Levadiale kolm punkti, võitis ka Flora

Väravateta avapoolaja järel blokeeris Levadia mängija Edgar Tur Arseni Kovaltšuki löögiürituse karistusalas käega ning järgnenud penalti realiseeris 62. minutil Tristan Toomas Teeväli.

Levadia aitasid kaotusseisu võiduks pöörata brasiillaste tabamused, kui 75. minutil viigistas oma esimese Premium liiga väravaga seisu Joao Pedro ning neli minutit hiljem tagas tabeliliidrile kolm võidupunkti Felipe Felicio.

"Väga raske oli mingit mõtet või tegu kohale viia ja toimetada. Palli trajektoor on nagu on sellise tuule käes. Üritasime terve mäng mingeid lahendusi leida, mis toimiksid. Väga palju asju ei toiminud, aga sellest tulenevalt üritasime maksimumi anda ja võtta kolm punkti," rääkis Soccernet.ee-le Levadia keskkaitses mänginud Brent Lepistu.

31 mänguga 69 punkti kogunud Levadia lähim jälitaja Flora alistas laupäeval Konstantin Vassiljevi 33., Michael Lilanderi 59. ja Nikita Mihhailovi 79. minuti väravatest FC Kuressaare 3:0 ning jätkab samuti 69 punkti peal.

Kolmanda koha nimel võitlev Kalev on 31 mänguga kogunud 40 punkti, tabeli keskel on seis pingeline: 31 mängu pidanud Kaljul ja Vaprusel on 43 ning ühe mängu vähem pidanud Paidel 42 silma.