Kindel võit tõstis Levadia taas liidriks, Paide alistas Pärnu

Levadia lõi laupäeval FC Kuressaarele A. Le Coq Arenal nii esimesel kui teisel poolajal kaks väravat, esimese kolmveerandtunniga tegid skoori Felipe Felicio ja Joan Jakovlev ning vaheajalt naastes Mollo Bessala ja Mark Oliver Roosnupp.

Neli väravat saatis Tartu Tammeka võrku ka Nõmme Kalju, kuigi avapoolaeg lõppes Andre Fortune'i ja Kevin Mätase tabamuste järel viigiliselt. Teisel poolajal vormistasid lõppskoori 4:1 Promise David, Nikita Komissarov ja Zyen Jones.

Paide otsustas laupäevase kohtumise käigu Pärnu vastu sisuliselt esimesel poolajal: teisel minutil viis kodumeeskonna juhtima Sergei Mošnikov, 19. minutil realiseeris sama mees penalti ning taas 17 minutit hiljem saatis 11 meetri karistuslöögist palli võrku Bubacarr Tambedou.

28 mängu järel on Levadial ja Floral 60 punkti ning nii Paide, Nõmme kui Pärnu on 39 punkti peal. Kolmanda koha heitluses on veel ka Kalev (36) ning Kuressaare ja Trans (32).

Vajaliku võidu teenis laupäeval Harju JK Laagri, kes alistas Narvas sealse Transi 3:1. Avapoolaja viimasel minutil viis külalismeeskonna juhtima Daniil Rudenko, seitse minutit pärast teise poolaja algust suurendas Harju edu Kaarel Usta. Kuigi Aleksandr Jegorov lõi 73. minutil ühe värava tagasi, saadeti teise kollase kaardi tõttu väljakult ära nii Jegor Žuravljov kui Alex Markovic ning Narva lõpetas mängu üheksakesi. Lõppskoori vormistas kohtumise viiendal lisaminutil Ander-Joosep Kose.

Vaata Narva Transi ja Harju mängu galeriid:

Enne mängu:

Mõlemad meeskonnad kuuluvad seltskonda, kes võitlevad Premium liiga kolmanda koha eest. Paidel on 27 vooru järel 36 ja Vaprusel 39 punkti. Sel hooajal Pärnus toimunud omavahelised kohtumised on lõppenud viigiga, 21. mail Paides oli Vaprus 1:0 parem.

"Valmistume Pärnu mänguks juba nädala algusest. Austame oma vastast, sest nad väärivad seda tänavusel hooajal näidatud mängu ja tabelikoha tõttu," lausus Paide peatreener Ivan Stojkovic.

"Sellegipoolest usume oma kvaliteeti. Ootan väga head mängu ja me teame, kui oluline see mäng võib olla, seega kutsun meie fänne laupäeval staadionile, et meid lahingus toetada!"

Vapruse treener Henri Rüütli lisas: "Tuleb raske mäng, peame olema valmis kompaktselt kaitsma ja rünnakul otsustavalt tegutsema."

Ülejäänud pühapäeval peetavates mängudes asuvad vastamisi Narva JK Trans - Harju JK Laagri, Nõmme Kalju FC - Tartu JK Tammeka ja Tallinna FCI Levadia - FC Kuressaare.