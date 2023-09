Mošnikov: kõik poisid said enne mängu aru, kui vajalik see võit on

Mängu parimaks valiti juba teisel minutil avavärava löönud ning 17 minutit hiljem penalti realiseerinud Sergei Mošnikov. "See oli väga tähtis võit, kõik poisid said enne mängu aru, kui vajalikud need kolm punkti on. Pärnu on see aasta tugev vastane, seni polnud neid sel aastal võitnud, aga lõpuks need kolm punkti tulid. See ei ole minu auhind, see on kogu meeskonna auhind," sõnas Mošnikov ERR-ile.

Paide peatreener Ivan Stojkovic tähistab pühapäeval oma 34. sünnipäeva. "Pidime võitma mitte minu sünnipäeva, vaid tabeliheitluse pärast! Esimesel poolajal olime väga head ja kontrollisime mängu käiku, teise poolaja üle ma väga rahul ei ole: meie vastane näitas küll hea mänguga siis, miks nad enne mängu kolmandad olid, aga üldiselt olen võiduga rahul," sõnas serblane.

"Esimesel poolajal leidsime viimasel kolmandikul palju ruumi, meie ääremängijad aitasid vastase kaitseliini laiemaks tõmmata ja kui seda teed, leiad kaitsjate vahel ruumi. Tegime [kolmanda värava löönud Bubacarr Tambedouga] seda väga hästi. Olen rahul mitte ainult esimese poolaja tulemuse, vaid ka mängupildiga."

"Katki pole midagi, tänane mäng oli katki," rääkis Pärnu peatreener Igor Prins. "See, kuidas alguses Paide peale tuli: ega me ei saanudki seal, tegime mittevajalikke vigu, magasime olukordi maha ja nii ta on. 0:3 tõmbas meid jalust, üritasime ja üritasime, aga olime ise ebatäpsed ja mängisime ebakindlalt."