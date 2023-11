Kolm kuud tagasi kannakõõluse rebestanud mängujuht naasis treeningplatsile

Sel hooajal suurejoonelise vahetustehinguga Green Bay Packersist New York Jetsi liikunud mängija debüüti oodati kaua, sest paistis, et korralik mängujuht võiks Jetsi tugeva kaitse ja talendika rünnaku sel hooajal tähtsatele mängudele juhtida.

Neljal korral NFL-i kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Rodgersi debüütmäng uue klubi eest ei oleks saanud aga hullemini minna, sest palliviskaja vigastas kodupubliku ees esimese rünnaku neljandal katsel raskelt kannakõõlust. Säärast vigastust peetakse tavaliselt hooaega lõpetavaks, kuid Rodgers ütles koheselt, et plaanib veel sel hooajal platsile naasta.

Kolmapäeval - 11 nädalat pärast vigastust - teataski Jets, et on avanud 21-päevalise perioodi, kus Rodgers saab taas treeningplatsile astuda. Selle perioodi järel hinnatakse, kas ta on piisavalt terve, et mängida.

"On asju, mis ta võib teha ja me lubame tal neid teha. Aaron ei tee midagi, mis talle üleliigset riski toob," sõnas Jetsi peatreener Robert Saleh. "See näitab, milline inimene ta on ja eks natuke annab motivatsiooni ka tahe tõestada, et ta suudab taastuda kiiremini, kui keegi teine eales seda teinud on."

Vanameister otsustas tavapärase operatsiooni vastu ning läbis hoopis Speed bridge nimelise protseduuri. Lisaks on mängujuht otsustanud kasutada taastumisel mitmeid erinevaid eksperimentaalravi meetodeid. 2021. aasta juulis sai Los Angeles Ramsi jooksja Cam Akers sarnase vigastuse, tema naasis platsile kuus kuud pärast vigastust.

Rodgers ütles teisipäeval, et tema naasmine platsile sõltub kahest faktorist: kas ta on piisavalt terve ning kas Jetsil on AFC konverentsis võimalik veel play-off koht teenida. Suurte lootustega hooajale vastu tulnud New York on varumängujuhtidega võitnud neli kohtumist ja kaotanud seitse. Põhihooaeg kestab veel kuus mänguvooru, seega Jetsi võimalused tugevas konverentsis lärmi teha on väikesed.