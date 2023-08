Premium liiga parim väravakütt siirdus Taani

Agyiri mängijaõigused ostis endale Taani kõrgliiga meeskond Randers FC, kellega ründaja sõlmis kolme ja poole aasta pikkuse lepingu. Üleminekusumma on klubide kokkuleppel konfidentsiaalne, kuid Levadia teenib järgmisest müügitehingust edasimüügiprotsendi. 2003. aastal loodud Randers on äsja alanud hooajal kahe mängu järel seitsmendal kohal.

"Soovin tänada kõiki Levadia inimesi, kellega mul oli suurepärane koostöö kahe ja poole aasta jooksul veedetud ajal. Ma kohtasin imelisi inimesi, kes aitasid mul kasvada inimesena ja tänu kellele õppisin Eesti kultuuri," kommenteeris Agyiri. "Suured tänusõnad lähevad FCI Levadia fännidele, kes olid alati staadionil ja toetasid meid! Levadia jääb alatiseks minu südamesse ning ma jälgin kindlasti rohesärkide mänge ja toetan teid alati! Soovin meeskonnale palju edu allesjäänud hooajaks – tooge Premium liiga karikas taas koju!"

Levadia president Viktor Levada tõdes, et Agyiri lahkumine on suur kaotus. "Selge on see, et Ernesti lahkumine on meie jaoks suur kaotus, kuna ta on kvaliteetne ja väärtuslik mängija mitte ainult klubile vaid kogu liigale. Samal ajal mõistame, et see on aus ja vajalik samm mõlemale osapoolele, et areneda ja edasi liikuda. Ernest on suurepärane inimene, väga talendikas jalgpallur ja me soovime terve klubipere poolt talle ainult parimat edasiseks karjääriks!"

Ghanalane liitus Levadiaga Manchester City U-23 võistkonnast 2021. aastal. Kolme hooaja jooksul käis Agyiri Levadia eest väljakul 83. mängus ning lõi kokku rohesärkide eest 25 väravat. Agyiri aitas Levadial 2021. aastal võita klubi kümnenda Eesti meistritiitli, kümnenda Evald Tipneri karika ning kaheksanda Superikarika.

Käimasoleval Premium liiga hooajal on Agyiri löönud parimana 11 väravat (sealhulgas ühe oma väljakupoolelt) ja andnud kaheksa resultatiivset söötu.