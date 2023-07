Parim väravakütt Agyiri: tunnen, et olen oma positsioonil

Eriti meeldejääv oli esimene tabamus, mille ghanalane lõi oma väljakupoolelt, kasutades ära asjaolu, et Kalju väravavaht oli kaugel väljas.

"Kui ma mängin, siis jälgin, kas väravavaht on väravast väljas ja kui saan šansi, siis proovin. Kui ei proovi, siis pole eales võimalust," lausus 25-aastane Agyiri ERR-ile.

Kokku on tal nüüd 11 väravat, mis on Premium liiga parim näitaja."Hooaja alguses eelistasid treenerid mind rohkem keskel mängitada, et rohkem oleks võimalusi karistusalas. Nüüd tunnen, et olen tagasi oma positsioonil. Tunnen end sel positsioonil väga hästi."

Levadial seisavad ees mängud Euroopa Konverentsiliigas. Slovakkia klubi Žilinaga mängitakse neljapäeval, 13. juulil võõrsil ja seejärel 20. juulil kodus.

"Me oleme väga valmis," kinnitas Agyiri. "Eelmisel aastal esinesime väga hästi. Sel aastal oleme enesekindlad ja oleme valmis minema Slovakkiasse, võtma sealt midagi ja siis näitama oma mängu siin Eestis."