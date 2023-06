Inglismaal ei tohi enam palli mängupanekul seda eelnevalt rätikuga kuivatada

Tegemist on viimasel ajal tekkinud kombega, kus niiske pall kuivatatakse enne audisisseviset ära, et mänguvahend püsiks kindlamalt mängija haardes ja lendaks seetõttu kaugemale. Teatud mängijad on väga pika audiviskega ja võivad nii tekitada ohtliku olukorra vastaste karistusalas.

Mullu novembris pälvis tähelepanu Rotherham Unitedi juhtum, kus fänn loovutas meeskonna kaitsemängijale Wes Hardingule enne audisisseviset oma pusa, millega viimane sai palli ära kuivatada. Mängijate endi varustus on palli kuivatamiseks oma materjali tõttu ebasobivam.

Nüüd võttis aga EFL ehk klubid Premier League'i tasemest allpool (Championship, League One, League Two) vastu otsuse, et edaspidi seda enam teha ei tohi. Selle asemel kasutatakse kõrgliigast tuntud mitme palli süsteemi, mis aitab audi korral kiiresti uue vahendi võtta ja mängutempot mitte langetada.