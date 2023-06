Prantsusmaa esiliiga mäng katkestati mängijat tõuganud fänni tõttu

Kohtumine katkestati 22. minutil, kui Lucas Buades oli võõrsil mänginud Rodez' 1:0 ette viinud. Väravat tähistades tuli väljakule üks kodumeeskonna toetaja, kes tõukas Buadesit piisavalt tugevasti, et mängija lõi pikali kukkudes enda pea vastu maad. Keskväljamees viidi kanderaamiga väljakult ning hiljem diagnoositi tal ajupõrutus.

Bourdeaux klubi president Gerard Lopez ütles pärast mängu, et tahaks siiski hooaja viimase mängu lõpuni mängida. Rodez' tegevjuht Pierre Olivier Murat ütles, et tema ei ole kunagi näinud, et mänge pärast viimast mänguvooru jätkataks.

Viimases mänguvoorus võitlesid mõlemad meeskonnad kas liigas püsimise või kõrgliigasse tõusmise nimel. Le Havre on kindlustanud tõusu kõrgliigasse, kuid Bourdeaux'l on veel võimalus seda teha, kuid neil on vaja neist liigatabelis kolme punktiga ees olevast Metzi klubist mööda hüpata. Klubi vajaks aga Rodez' üle vähemalt neljaväravalist võitu, et väravate vahega edasi pääseda.

Rodez' võitleb aga esiliigas püsimise nimel ja on hetkeseisuga liigas tagantpoolt neljandal ehk viimasel väljalangemise kohal. Kahe punkti kaugusel on aga Annecy, kes langeks Rodez' võidu puhul ise madalamasse liigasse.

Prantsusmaa jalgpalliföderatsiooni juhatus teeb mängu osas otsuse esmaspäeval.