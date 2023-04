Flora tuli kaotusseisust välja ja viigistas üleminutitel

Aleksandr Volkov viis Kalju 27. minutil 1:0 juhtima ja esimese poolaja üleminutitel tegi German Šlein seisuks juba 2:0. 60. minutil vähendas Märten Kuusk aga vahe minimaalseks ja neljandal üleminutil lõi 2:2 viigivärava Sten Reinkort.

"Olin lihtsalt õigel kohal ja tundsin täna, et on väga hea enesetunne. Tahtsin lihtsalt palli, tuli viimasel sekundil minutil ja sain ära löödud. Emotsioon selles suhtes väga hea," sõnas Reinkort ERR-ile.

"Meie esimene poolaeg oli väga katastroofiline. Tulime võidu järele, aga kui mängime [edaspidi] samamoodi nagu teisel poolajal mängisime, siis on kõigil väga-väga raske."

Kalju mängija Pavel Marin kahetses, et juba teist korda kahe nädala jooksul lõpuminutitel võit käest libises - samamoodi juhtus 9. aprillil kohtumises Paide Linnameeskonnaga.

"Ei ole hea tunne. Kahe nädala jooksul pidime kaks korda seda tunnet tundma. Mehed on kurvad. Jätsime kõik väljakule ja kahju - viimased asjad jäid tegemata," sõnas ta.

"Kindlasti pea püsti edasi, lihtsalt kurb, et kaks korda nii lühikese aja jooksul sellised asjad juhtusid. See on suur löök meeskonnale, aga meil on kogenud mängijad ja teame, et saame sellest üle."

Teistes kolmapäeval peetud mängudes alistas JK Tallinna Kalev võõrsil Tartu JK Tammeka 2:1 (27. Ramon Smirnov, 86. Andreas Kiivit - 58. Patrick Veelma) ja Pärnu JK Vaprus oli kodus üle JK Narva Transist 1:0 (45+2. Mathias Villota).

Seitsme vooru järel on 17 punkti seega nii Floral kui ka Tallinna FCI Levadial, kolmas on 13 punktiga üllatuslikult Kalev, kuigi sama summa on kirjas ka Kaljul.

Enne mängu:

Kumbki meeskond ei ole käesoleval hooajal veel kaotanud: Floral on kuue mänguga 16 ning Kaljul 12 punkti. Tabelis ollakse vastavalt teisel ja kolmandal kohal, Floral on edu korral võimalik tõusta ka liidriks.

Viimasest 20 omavahelisest mängust on Flora võitnud üksteist, Kalju on võitnud neli ning viiki on mängitud viiel korral. Möödunud hooaja omavahelistest mängudest kolm kallutas enda kasuks Flora, viimases mängus alistas Kalju vastased seisuga 1:0.

Mängu peakohtunik on Joonas Jaanovits, abikohtunikud on Riivo Stolts ja Thor Vaas ning neljas kohtunik on Karl Koppel. Videokohtunikena on ametis Marko Liiva ja Petteri Schultz.

"Kahe tugeva meeskonna vahel tuleb kõva lahing, kus kindlasti saavad määravaks detailid ja meeskonna sisu, loodame selle raske mängu koos fännidega enda poole kallutada ning need kolm punkti lisada meie kontole," rääkis kohtumise eel Kalju pallur Rommi Siht.

"Tabel näitab, et nad ei ole sellel hooajal kordagi kaotusekibedust tundma pidanud ning neile on löödud üsna vähe väravaid. Peame leidma nende kaitsetegevuses augud üles ja need ka väga hea protsendiga suutma ära karistada," sõnas Flora treener Aiko Orgla.