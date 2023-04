Toom viimaste EM-valikmängude eel: teeme taktikalised korrektuurid

Eesti koondis on käesolevas valiktsüklis mänginud neli kohtumist, mille jooksul on kaotatud korra Tšehhile, Islandile ning Iisraelile ja ühe korra suudeti koduses Kalevi spordihallis alistada Iisrael. See tähendab, et eestlased jagavad alagrupis Iisraeliga kolmandat-neljandat kohta. Grupi eesotsas asetsevatel Tšehhil ja Islandil on kuus punkti. Eestlaste resultatiivseim mängija on seni olnud Karl Toom, kes on neljas matšis visanud 58 protsendilise efektiivsusega 22 väravat, mis annab talle valiktsükli tabelis 15. koha. Kõige enim väravaid on visanud ukrainlane Igor Turtšenko (33).

"Oleme analüüsinud mängu Tšehhiga ning üritanud leida kohti, kus me saaks paremini tegutseda. Neljapäeval teeme teatud korrektuurid taktikalisel poolel ning oleme vastaste mängijate vastu individuaalselt paremini valmis. Sisekliima on hetkel hea ning riigi lippu on alati uhke tunne rinna peal kanda," alustas Toom tsükli analüüsimist.

Eesti koondise väravavaht Rasmus Ots on valiktsükli kõikide puurilukkude seas 35 tõrjega kõrgel 11. kohalt, Soome väravapostide vahel seisva Mikael Mäkela leiab 48 kaitstud viskega lausa teiselt astmelt. Kuigi osad tiimid on pidanud rohkem kohtumisi, seisab Eesti võistkondlikus visatud väravate tabelis 22. kohal. Seda edetabelit juhib Ungari, kellel on kirjas 150 tabamust.

"Meistrivõistlused Kuveidis on nüüdseks lõppenud ning ees ootab veel karikafinaal, mis toimub 3. mail. Olen enda hooajaga seni olnud rahul, kuigi koormus on olnud väga suur. Mu eesmärk oli olla liigas suurim väravakütt ning selle ka saavutasin. Praeguseks on ka selgunud, et jätkan järgmisel aastal samas klubis," jätkas Kuveidis 18 mänguga 141 väravat visanud Eesti koondise pommitaja.

Kui vaadata käesolevas valiksarjas Eesti lähinaabrite tulemusi, siis nii Soome, Leedu kui Läti paiknevad omas alagrupis viimasel kohal, olles teeninud vastavalt kaks, kaks ja null punkti. Lätlased kohtuvad kolmapäeval Prantsusmaaga, leedukad neljapäeval Ungariga ning soomlased lähevad vastamisi Serbiaga.

Meeste koondise viimased mängud 2024. aasta EM-i valiksarjas:

27.04 18.00 Eesti - Tšehhi (Kalevi Spordihall)

30.04 19.00 Island - Eesti (Reykjavik, Island)

Eesti koondise koosseis:

Rasmus Ots, Ott Varik, Hendrik Koks (kõik Viljandi HC), Madis Valk, Kaspar Lees, Vahur Oolup, Ilja Kosmirak (kõik SK Tapa), Mathias Rebane (Põlva Serviti), Martin Johannson (CSA Steaua Bucuresti), Armi Pärt (Helsingi Dicken), Markus Viitkar (HIF Karslkona), Karl Toom (Al-Salibikhaet), David Mamporia, Alvar Soikka (mõlemad HC Kehra), Mait Patrail (ASV Hamm Westfalen), MIhkel Lõpp (EHV AUE), Dener Jaanimaa (Phoenix Daido Steel), Andris Celmins (Valga Käval)

Personal:

Lars Thomas Sivertsson, Jan Jörgen Ekman, Martin Noodla, Margus Parts, Kert Kähari, Erik Vorna, Priit Allikivi