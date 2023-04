Käsipallikoondis peab Islandi vastu saama ilma Patraili ja Toomita

Valiktsüklis ühe võidu ning nelja kaotusega jätkav Eesti koondis paikneb hetkel kaheksa alagrupi kolmandate tiimide edetabelis viiendal kohal, EM-i kohast lahutab neid kaks väravat. Eestist eespool paiknevad Itaalia ning Bosnia ja Hertsegoviina mängivad viimased matšid vastavalt Prantsusmaa ja Montenegroga ning eestlaste väravatevahe peab kindlasti neist parem olema.

"Tšehhi vastu oleksime saanud igas elemendis natukene juurde panna, kuid kõige rohkem jäi puudu üksteise toetamisest. Nii kõvade vastaste vastu tuleb teineteist kaitses ja rünnakul rohkem aidata," alustas neljapäeval koondise eest hea esituse teinud Armi Pärt.

"Isiklikult tundsin, et rünnakupoolel tegid meie tagapositsioonide viskajad mu elu lihtsamaks. Joonel oli ruumi rohkem ning mul õnnestus omad võimalused ära realiseerida. Kaitses jäin jalgadest aeglaseks ning oleks pidanud veel agressiivsem olema. Klubihooaeg on läinud nii, et olen just hooaja lõpuks parimas vormis. Protsess on pikk ning nooremad tõstavad seal ka pead," lisas klubikäsipalli Soomes Pärt.

2008. aastal olümpialt hõbeda võtnud ning eelmistel Euroopa meistrivõistlustel kuuendaks jäänud Island, kes on EM-ile pääsme juba kindlustanud, on selles tsüklis kaotanud vaid korra, võõrsil Tšehhile. Saareriik on alagrupifaasis endale lasknud visata vähim väravaid ning eesotsas paiknetakse ka visatud väravate ning tõrjete arvult.

Eesti ja Island on omavahel kohtunud viiel korral ning nendest korra on Eesti suutnud viigi välja mängida, kuid neli kohtumist lõppenud vastaste paremusega. Esimene omavaheline matš selles valiktsüklis lõppes Islandi 37:25 võiduga.

Eesti ülesande teeb raskemaks see, et Islandile ei sõitnud klubikohustuste tõttu Mait Patrail ja Karl Toom, kes on selles tsüklis olnud meie liidermängijad, kuid see annab kindlasti võimaluse noorematele mängijatele võimaluse end näidata.

"Peame proovida tempo enda kontrolli all hoida, Island viskas suure osa väravatest neljapäeval Iisraeli vastu kiirrünnakutest. Siin on saal saal välja müüdud ning meie kindlasti püssi põõsasse veel visanud ei ole. Anname endast parima ja motivatsioon maailma tippude vastu võidelda on suur," ütles Pärt.

Eesti koondise koosseis:

Rasmus Ots, Ott Varik, Hendrik Koks (kõik Viljandi HC), Madis Valk, Kaspar Lees, Vahur Oolup, Ilja Kosmirak (kõik SK Tapa), Mathias Rebane (Põlva Serviti), Martin Johannson (CSA Steaua Bucuresti), Armi Pärt (Helsingi Dicken), Markus Viitkar (HIF Karslkona), Karl Toom (Al-Salibikhaet), David Mamporia, Alvar Soikka (mõlemad HC Kehra), Mait Patrail (ASV Hamm Westfalen), MIhkel Lõpp (EHV AUE), Dener Jaanimaa (Phoenix Daido Steel), Andris Celmins (Valga Käval)

Personal:

Lars Thomas Sivertsson, Jan Jörgen Ekman, Martin Noodla, Margus Parts, Kert Kähari, Erik Vorna, Priit Allikivi