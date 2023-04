Patrail: alati on võimalus, kui võitleme ja tahame

Eesti meeste käsipallikoondis kogunes esmaspäeval kahe viimase EM-valikmängu eel. Koondisel on jätkuvalt võimalus pääseda järgmise aasta finaalturniirile ning Mait Patrail ütles ERR-ile, et koduväljakul on kõigi vastu võimalus.

Sel neljapäeval kohtub Eesti käsipallikoondis koduväljakul Tšehhiga ning pühapäeval mängitakse võõrsil Islandiga. Seni on Eesti mänginud kvalifikatsiooniturniiril neli mängu ning võitnud neist ühe, kui alistasid märtsis Iisraeli 30:28.

"Eks [Tšehhi ja Island] on teisest puust kui Iisrael oli," ütles Patrail esmaspäeval ERR-ile. "Peame kaitses kõvasti rohkem tööd tegema ja rünnakul võimalused ära viskama. Ei tohiks olla aukartust, kodus on alati võimalus, kui oma mängu mängime, võitleme ja tahame."

Vaatamata kolmele kaotusele on Eestil siiski veel võimalus kvalifikatsiooniturniirist edasi pääseda. See nõuaks aga võitusid Euroopa paremikku kuuluvate Tšehhi ja Islandi vastu ning natuke õnne teistest alagrupi mängudest.

Patrail ütles, et meeskond ei lase grupitabelil end mõjutada. "See on lisamotivatsioon, ütleme nii. Võtame mängu haaval, üritame oma mängu teha. Eks näis, mis lõpus välja tuleb. Kõik on olemas, peab olema lihtsalt tahtmist," ütles koondislane, lisades, et Eesti tugevuseks on agressiivne kaitse.

Patraili koduklubi Hamm-Westfalen on sel hooajal Saksa käsipalli kõrgliigas pärast 27 mänguvooru viimasel kohal. Eestlane ütles, et klubi neljapäevane 31:26 võit Mindeni vastu on andnud positiivset hoogu, kuid üldiselt ei ole meeskonnas kõige parem meeleolu.

"Tundub, et langeme meistriliigast välja, punktidega on veel võimalik. Viimane mäng võitsime, saime vähemalt paremaid emotsioone treeningutele ja meeskonda," ütles 35-aastane Patrail. "Endal on kõik hästi, eks vahel ikka midagi valutab. See on normaalne sellise vanuse juures."

Vaata ka spordisaate lugu: