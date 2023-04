Jaanimaa: pingeid ei tohiks olla, lihtsalt mängi ja anna endast parim

Jaapanis klubikäsipalli mängiva Jaanimaa hooaeg tõusva päikese maal on selleks aastaks lõppenud, klubiga jõuti play-off'i, kuid seal langeti konkurentsist ehk saadi neljas koht.

"Võtsime suhtelise maksimumi välja, lõpp läks natuke halvemini, aga noh, mis seal ikka," sõnas Jaanimaa ERR-ile. "Ise võib rahule jääda, valiti sümboolsesse koosseisu ja mängisin suhteliselt hästi, aga neljas koht ei ole ikkagi midagi erilist."

Eluga Jaapanis on möödunud aasta Eesti parim käsipallur igati rahul, sportlikus mõttes saab aga kõva vatti, uue hooaja ettevalmistust alustatakse seal juba paari nädala pärast.

"11. mail lähen tagasi - hakkab pihta see trall uuesti, seal on graafikud natuke teistsugused, kahjuks jah jälle suvel Eestis ei saa olla. Trennid on päris pikad ja rasked, nagu ikka, nende tööeetika...lihtne ei ole seal," tõdes mängija.

Selles valiktsüklis liitub Jaanimaa koondisega esimest korda ning mõistab, et kaalul on palju, kuid et õhkõrnast edasipääsušansist ei maksa liialt pilvedesse tõusta.

"Kui me võidame Tšehhit, siis see on nagu üllatus. Võtame siis paberil välja need mõlemad tiimid: paberile ja vastas on [Tšehhi] parem võistkond, ja Island - millest me räägime? Väga kõva võistkond, pingeid ei tohiks olla kellelgi, lihtsalt mängi ja anna endast parem ja on, mis on," sõnas Jaanimaa.

Eesti-Tšehhi mängust teeb neljapäeval algusega 17.50 otseülekande ka ETV2.