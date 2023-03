Eesti käsipallikoondis pidi tunnistama võõrsil Iisraeli paremust

Eesti asus mängu 3:0 juhtima, aga seejärel sattus hoogu ka Iisrael, minnes ette 4:3 ja 9:4 ning võites esimese poolaja 15:13. Teine poolaeg oli Iisrael pidevalt mõne väravaga peal, aga seisult 27:23 vähendas Eesti vahe kolm minutit enne lõppu ühele tabamusele.

Järelejäänud aja jooksul külalised siiski viigini ei jõutud. Kaheväravaline kaotus tähendab, et omavaheliste mängude seis Iisraeliga jäi 57:57. Kuna Iisrael viskas aga võõrsil ühe tabamuse enam, siis on neil eelis.

Eesti käsipallikoondise EM-valiksari jätkub aprilli lõpus mängudega kodus Tšehhi ja võõrsil Islandiga. Finaalturniiri lootuse säilimiseks tuleb kindlasti üht-teist saavutada ennekõike esimeses kohtumises tšehhidega.

Enne mängu

Võimalikku valikgrupist edasipääsemist arvestades on võõrsil Iisraeli vastu peetav kohtumine Eesti jaoks väga tähtis. Senisest kolmest mängust on Eesti võitnud ühe ja kaotanud kaks, ainus võit tuli neljapäeval tänase vastase Iisraeli vastu. Tolles mängus Eesti resultatiivseimana 11 väravat visanud Karl Toom ütles, et kodusaalis teenitud võit andis koondisele lisajõudu. "Pärast mängu oli näha, et kõik olid väga õnnelikud. Avamäng andis kõikidele ülihea boost'i, kõik on motiveeritud, et pühapäeval mäng võita."

EM-valiksarja 3. alagruppi juhib täiseduga Tšehhi (3-0-0), neile järgnevad Island (2-0-1), Eesti (1-0-2) ja Iisrael (0-0-3).