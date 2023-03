Eesti käsipallikoondis sai EM-valikmängus Iisraeli üle tähtsa võidu

Eesti koondis alustas mängu suurepäraselt, kui läks Karl Toomi nelja tabamuse toel 15. minutiks 10:5 juhtima. Poolaja lõpus sai Eesti kaheminutilise karistuse, aga Mait Patrail ja Martin Johannson kombineerisid joonel kaks korda järjest ning Eesti läks vaheajale 16:12 eduseisus.

Toom viskas avapoolajal kokku viis väravat, sama palju tabas ka hea partii teinud Mihkel Lõpp. Iisraeli vedas esimesel pooltunnil pooled nende väravatest visanud Yonatan Dayan.

Teisel poolajal hoidis Eesti neljaväravalist edu, korraks mindi juhtima ka kuue väravaga. Tähtsatel hetkedel tabas taas Toom, samuti tabas Andris Celminš. Kolm minutit enne mängu lõppu vähendas külalismeeskond vahe kolmele väravale, Patraili karistuse järel lõpetas Eesti mängu arvulises vähemuses ning lõpuks kahanes vahe kahele.

Karl Toom viskas üleplatsimehena 11 väravat, Mihkel Lõpp lisas kuus ning Martin Johannson neli väravat. Yonatan Dayan oli Iisraeli resultatiivseim üheksa tabamusega, Adir Cohen lisas seitse väravat.

Eesti käsipallikoondis teenis eelmise võidu poolteist aastat tagasi, kui 2021. aasta sügisel alistati kodusaalis kahel päeval järjest Suurbritannia ja Gruusia. EM-valiksarja kolmandas grupis on Eesti nüüd täiseduga jätkava Tšehhi ning nelja punkti peal oleva Islandi järel kolmas, Iisraeliga mängitakse ka pühapäeval võõrsil.

Enne mängu:

Eesti meeste käsipallikoondis alustas 2024. aasta Euroopa meistrivõistluste valiksarja kaotustega Islandile ja Tšehhile. Alagrupikaaslastest on Iisraeli meeskond aga eestlaste jaoks eeldatavasti kõige jõukohasem vastane. Eesti võõrustab Iisraeli Tallinnas Kalevi spordihallis.

"Ma usun, et poisid tahavad ja ma ise ka tahan võita," lausus Eesti koondislane Mait Patrail ERR-ile. "Kindlasti on Iisraeli vastu suuremad võimalused, kui näiteks Tšehhi või Islandi vastu. Ma arvan, et kõik on meie enda kätes."

"Kui saame kaitse pidama ja rünnakul oma asjad ära teeme, siis on kõik võimalik. Ma hästi palju videot ei ole näinud, aga mul on endal klubis üks mängija ja Bundesligas veel paar mängijat - eks neid natuke tean. Nad ei ole paremad kui meie - kõik on võimalik."

Pärast neljapäevast kohtumist Kalevi spordihallis mängitakse sama vastasega pühapäeval ka võõrsil.