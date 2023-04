Karel Voolaid: eelmisel aastal kõik laulsid, et Voolaid kaotab lõpus

"Mis valus viigipunkt? Eelmisel aastal kõik laulsid, et Voolaid kaotab lõpus. Minu jaoks on tänane viik kui võit, sest minu mängud Kaljuga on plussis. Oleme neilt rohkem punkte kätte saanud kui nemad meilt. Nii et kõik on tip-top", rääkis Paide juhendaja. "Pärnu Vaprus ja Tallinna Kalev on praegu nii heas hoos, et meil läheb tükk aega enne, kui me nad kätte saame. Peame pingutama", lisas Voolaid muigega.

Nõmme Kalju peatreener Kaido Koppel oli tõsisemas meeleolus: "Lõpuvärav oli valus. Tegelikult oli meil teisel poolajal kõik kontrolli all. Väga kahju, et me ei suutnud seda soovitud tulemuseks vormistada. Teine poolaeg näitas meeskonna enesekindluse ja kokkumängu paranemist. Igal nädalal võtame sammu edasi. Selles mõttes on kõik okei."

Liigatabelis jätkab Kalju kolmandal kohal, olles kogunud viiest mängust üheksa punkti. Paide on kaheksa punktiga Kalju järel neljas.