Toom: näitasime kogu mängu jooksul väga head käsipalli

"Arvan, et täna jäime kõik esitusega rahule," rääkis Eesti resultatiivseimana 11 väravat visanud Karl Toom intervjuus ERR-ile. "Suutsime alguses mängu väga hästi sulanduda ja näitasime kogu mängu lõikes väga head käsipalli. Suutsime kaitse väga hästi pidama saada ja leidsime rünnakul häid lahendusi. Lõpus lasime visata paar väravat, mida poleks vaja olnud. Ma arvan, et üldpildis jäid kõik rahule ja kaks punkti on juures."

Eesti juhtis suurema osa mängust nelja-viie väravaga, ent lõpus lubati vastased mõne enda eksimuse toel vaid kahe tabamuse kaugusele. "Meil on sellel valikturniiril iga värav tähtis. Mingis mõttes on kahju: me oleksime võinud vabalt kuue-seitsme väravaga võita, aga meil on nüüd paar päeva aega, et Iisraelis neid vigu parandada ja seal paremini mängida," tõdes Toom.

20-aastane Mihkel Lõpp tegi taas koondise eest hea partii ning viskas kuus väravat, öeldes, et keerulisemate vastastega mängides kasvab ka enesekindlus. "Kindlasti on abiks selliste raskete võistkondade vastu mängida - panna kuus väravat on väga mõnus," kinnitas Lõpp. "Energiat peab jääma, ei ole valikut, tuleb anda endast kõik, et see mäng [Iisraelis] võita. Mängu üldpilt jääb samaks, peame oma asju paremini tegema."