Karl Toom: palju asju on vaja paremini teha

"Eks see eilne lend ja reis on omajagu jõudu võtnud. Täna enne trenni vaatasime avamängus tehtud vead üle ja otsisime asju, mida saaksime paremini teha," rääkis avamängus 11 väravat visanud Karl Toom. "7-6 ülekaal toimis päris hästi, kuigi kohati võtsime liiga kiireid otsuseid vastu. Mängu küll võitsime, aga meil on kindlasti palju asju vaja paremini teha."

Toomi sõnul andis avamäng Eesti koondisele lisajõudu. "Pärast mängu oli näha, et kõik olid väga õnnelikud. Avamäng andis kõikidele ülihea boost'i, kõik on motiveeritud, et homme mäng võita."

"Eks kindlasti Tallinnas on kodupubliku ees palju parem mängida, aga sportlastena oleme võõrsil mängimisega harjunud. Kindlasti on raskem, aga usun, et hoiame külma närvi ja suudame endast ikkagi parima anda," lisas Toom.

Eesti ja Iisraeli EM-valikmängule saab pühapäeval kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel. Otseülekanne algab kell 17.50.