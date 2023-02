Napilt teisest voorust välja jäänud Aigro: pettumus on suur

Aigro teenis avavoorus 93-meetrise hüppe eest 116,1 punkti, viimasena teise hüppevooru pääsenud poolakas Pawel Wasek teenis Aigrost vaid pool punkti rohkem.

"Hüppajad lähevad järjest tugevamaks, nii see on. See hooaeg olen juba mitmendat korda 31., kahjuks on pettumus suur," tõdes Aigro pärast avavooru ERR-ile. "Viimase 15 venna puhul on juba raske oodata, et läheb äkki selja taha. Kui ilm on halb ja tuul keerutab, siis ehk üks pudeneb välja, aga see on harv juhus."

"Hüpe oli parem kui proovivoorus, hoidsin asendi ära ja pääsesin varem liikuma, aga kuna eilsest saadik on lennu esimene pool liiga agressiivne, ei saa ma seda kõrgust kätte, mida kaugele lendamiseks vaja on," selgitas Aigro.

Aigro sõnul talle kvalifikatsioonis 17. koha toonud hüpe õnnestus ja jäi isegi varu, aga laupäevase hüppega ei saa ta rahule jääda. "Suur mägi on veel ees, loodame parimat," sõnas Aigro.