Aigro: loodan enda tiitlivõistluste parima koha üle teha

"Mäe kohta võin öelda, et on väga hea korras, rada on super ja maandumine ka väga hea. Enda hüpped on pigem positiivsed," ütles Aigro pärast neljapäevaõhtust treeningut. "Enda oma täna veel ära ei teinud, aga homseks loodetavasti pisiasjad paika ja koht ka selle võrra paraneb."

Aigro tegi treeningul 92,5-, 92- ja 90-meetrise hüppe.

Viimase kuu jooksul on suusahüppajad pidanud mööda maailma ringi reisima – jaanuari lõpus oli MK-etapp Jaapanis, kaks nädalat tagasi võisteldi USA-s. "Raske oli tulla Ameerikast tagasi, siis pidin ikka nädal aega selle ajavahega harjuma. Aga hetkel on kõik korras ja jätkan enda tavalist rutiini," kinnitas Aigro.

Aigro senine parim tulemus MM-il on 25. koht, mille ta saavutas kaks aastat tagasi Oberstdorfis. "Loodan enda tiitlivõistluste parima koha üle teha. Sellepärast ma siia tulin," ütles ta eesmärkide kohta tänavusel MM-il.

Otseülekanne meeste suusahüpete normaalmäe kvalifikatsioonist algab ERR-i spordiportaalis reede õhtul kell 18.40.