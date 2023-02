Eesti naiste jäähokikoondis jäi Balti karikaturniiril Ukrainale alla

Eesti naiste jäähokikoondis sõitis neljapäeva hommikul Kohtla-Järvele ja treeningu järel alustati õhtul Balti karikaturniiri, kus vastasteks Ukraina ja Leedu.

"Ukraina ja Leedu on mõlemad tugevad võistkonda. Me oleme nendega eelmisel aastal samasugusel turniiril mänginud. Tookord me Ukrainat võitsime, Leedule kaotasime. Kindlasti mõlemad on täiesti mängitavad vastased," ütles naiskonna kapten Kirke Kulla.

Ukraina vastu läks Eesti naiste jäähokikoondis mängima koosseisus, kuhu kuulusid 17.- 48. aastased mängijad. Normaalaeg lõppes 2:2 viigiga ja lisaaeg muutusi ei toonud. Järgnesid karistusvisked, kus peale jäi Ukraina. Koondise kapteni Kirke Kulla sõnul on senine koostöö uue peatreeneri, soomlase Aki Mykkäneniga sujunud edukalt. Naiskond valmistub aprillikuiseks maailmameistrivõistluste kolmanda divisjoni A-grupi turniiriks.

Eesti naiskonna eest tegid skoori Margaret Neering ja Christin Lauk-Gurtovoi.

"Koostöö uue treeneriga on väga põnev. Võistkond on temaga väga rahul. Treener on ka meiega rahul. Ta andis ülesandeks, et mängijad mängiksid oma positsioone ega läheks oma kohtadelt ära uitama," lisas Kulla.

Laupäeval mängib naiskond Kohtla-Järve hallis kella 13 Leedu koondisega, kes võitleb homme Ukrainaga.