Käsipallikoondis ehitab silda põlvkondade vahel

Kogunemise alguses kaasatakse lisaks meie B-koondisele protsessi ka 2004. aastal sündinud noormeeste koondises pallivaid poisse, kes peaksid lähitulevikus teatepulga kogenumatelt koondislastelt üle võtma. Nädala teises pooles keskendutakse aga juba A-koondisele ning 6.-8. jaanuarini osaletakse Riias toimuval Balti karika turniiril, kus on eesmärk juba valmistuda märtsis toimuvaks EM-valikmänguks Iisraeliga.

Möödunud suvel Rumeenias U1-8 Euroopa meistrivõistluste B-divisjoni turniiri kuuenda kohaga lõpetanud noormeeste koondisest on käesoleva nädala laagrisse kaasatud mitmeid pallureid. "Minu jaoks on selline laager loogiline ülemineku sild noorte ja meeste koondise vahel. Kui poisid saavad juba mingi pildi ette sellest, mis taktika ja mängupildiga täiskasvanute seas mängitakse, siis on hiljem lihtsam sama seltskonnaga liituda. Sivertssoni stiil minule sobib, selline skandinaavialik kiire ja agressiivne mäng on see, kuhu ka ülejäänud käsipallimaailm liigub, seetõttu on kogunemisest noortele palju kasu," alustas koos Kalmer Mustingu ja Rein Suviga 2004. aastal sündinud poiste koondist vedav Kaspar Lees.

"Loomulikult on saali minnes huvitav tunne seista seal dressides ja mitte koheselt hakata koondislastega ise platsil jooksma. Aga olen juba pikalt treeneri ametit ka pidanud ning poisid on mulle tuttavad ja ega selles rollis midagi liiga uut ei ole. Sivertssoni käekirja tunnen hästi ning asi toimib. Seekord otsustasid treenerid osadele kogenud mängijatele puhkust anda ning seetõttu ei jookse ma ka ise Riias platsile vaid osalen koondise tegevuses teiste ülesannetega," vastas ise aastaid koondises mängijana osalenud Lees küsimusele, kuidas on tunne laagrit vaadata treenerirollis.

Alates kolmapäevast vahetub laagrikoosseis mõnel määral, kui mõnede 2004. koondise mängijate asemel astuvad platsile meie kogenumad mehed, eesotsas pikaaegse kapteni Martin Johannsoni ning viimasel ajal koondise liidriks kerkinud Karl Toomiga. Eestlased jõuavad teha mõned treeningud enne kui nädalavahetuseks sõidetakse Riiga Balti karikaturniirile, kus laupäeval lähevad meie mehed poolfinaalis vastamisi võõrustajatega, teises kohtumises mängivad Leedu ja Soome. Võitjad mängivad pühapäeval finaalis ning kaotajad pronksile.

Eesti B-koondis + juunioride koondise koosseis laagri esimeseks pooleks:

Karl Kõverik, Sigmar Seermann, David Mamporia, Kristofer Liedemann, Alvar Soikka (kõik HC Kehra), Vahur Oolup, Ilja Kosmirak, Madis Valk, Artur Morgenson (kõik SK Tapa), Kermo Saksing (Põlva Serviti), Aleksander Pertelson, Hendrik Koks, Averi Hännile (kõik Viljandi HC), Arno Vare (Mistra/Aruküla), Urmas Rõuk, Aron Leppik, Johannes Paju (mõl. HC Tallas), Karl Kramm(Füchse Berlin) Hugo Liiv, Tanel Kütt (mõl. HC Tallinn).

Koondise laagri personal:

Lars Thomas Sivertsson, Jan Jörgen Ekman, Martin Noodla, Margus Parts, Allar Lamp, Rein Suvi, Kaspar Lees, Priit Allikivi.

Eesti koondis laagri teiseks poole ning Riias toimuvaks Balti turniiriks:

Armis Priskus, Madis Valk, Sigmar Seerman, Mathias Rebane, Alvar Soikka, Martin Johannson, Markus Viitkar, Armi Pärt, Karl Toom, David Mamporia, Vahur Oolup, Mihkel Lõpp, Andris Celminš, Hendrik Koks, Ilja Kosmirak, Kermo Saksing.

Personal Riias:

Lars Thomas Sivertsson, Jan Jörgen Ekman, Martin Noodla, Margus Parts, Kert Kähari, Erik Vorna, Priit Allikivi.