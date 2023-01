Sivertsson käsipallikoondisest: iga päev on suure tähtsusega

Lisaks tavalisele personalile oli koondise laagrisse kaasatud ka 2004. aastal sündinud poiste koondise treenerid Kaspar Lees ja Rein Suvi. "See on üks osa poiste arengust. Üritame anda neile uusi teadmisi igas käsipalli aspektis. Käime üle nii kaitset, rünnakut, kui ka palju individuaaloskusi. Loodame anda neile nippe ja õpetusi, mida nad saaksid siis oma klubide juurde kaasa võtta ja seal tööd jätkata. Kuna noorte koondise treenerid Suvi ja Lees on ka siin kohal, siis üritame ka leida viise, et nemad saavad omakorda poiste arengut jätkata nii, et pallurid oleks juba varsti valmis ka meeste põhikoosseisu astuma," alustas 2018. suvel Eesti koondise juhendamise üle võtnud Sivertsson.

"Paljud noored kannavad juba oma klubides isegi meistriliiga tasemel suurt rolli. Neil on olemas tehnilised ja taktikalised teadmised käsipallist ning nad on oma arengus õigel teel. Kui ma võrdlen mängijaid Skandinaavia eakaaslastega, siis suurimad vajakajäämised on ehk füüsilises pooles. Aga skandinaavlaste süsteem on erinev ning meie töötame selle nimel, et Eesti noored iga päevaga natukene paremaks saaksid," jätkas 57-aastane rootslasest loots.

Kolmapäeva õhtul lõppes laager paljudele noormängijatele ning koondisega liitusid ka kogenumad mängijad. Kuigi päris kõiki pallureid koondise peatreeneril kasutada ei ole, siis teatud võtmekohad on siiski kaetud ja eesmärk on just nende kallal vaeva näha.

"Eks paljuski mõtleme juba märtsis toimuvale valikmängule Iisraeliga. Mõnedele ääremängijatele oleme küll andnud puhkust, kuid siiski tuleb meil Riiga kaasa põhikoosseisu kuuluvad taga- ning joonemängijad ning selles osas saame läbi teha asju, mis on märtsiks vajalikud. Lisaks saame lihvida kaitsetöö detaile. Lõpuks on koondiste eripära see, et me ei ole pidevalt koos ning seetõttu on iga päev, mille veedame ühes treenides, suure tähtsusega," lõpetas Sivertsson.

Nädalavahetuseks sõidab koondis Läti pealinna Balti karikaturniirile, kus laupäeval lähevad meie mehed poolfinaalis vastamisi võõrustajatega, teises kohtumises mängivad Leedu ja Soome. Võitjad mängivad pühapäeval finaalis ning kaotajad pronksile.